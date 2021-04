Aperçu de la journée 2: Yagüe

09/04/2021 à 18:03 CEST

Samedi prochain à 18h00 se jouera le match de la deuxième journée de la deuxième phase de la troisième division, qui mesurera à Yagüe et à Arnedo dans le Sauveur.

le Yagüe Il affronte le match de la deuxième journée en voulant ajouter plus de points à son tableau de classement après avoir dessiné le dernier match joué contre La route.

Pour sa part, Arnedo a été imposé à Casalarreina 3-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Ruiz, Canabate et Arellano, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de Yagüe.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Sauveur et le bilan est de six défaites et deux nuls en faveur de la Yagüe. La dernière fois qu’ils ont joué au Yagüe et le Arnedo dans ce concours c’était en novembre 2019 et la rencontre s’est conclue par un 1-2 favorable à la Arnedo.

Actuellement, le Arnedo il est en tête du classement avec une différence de sept points par rapport à son rival. Les locaux viennent au match en troisième position et avec 32 points dans le casier. En revanche, les visiteurs sont en première position avec 39 points.