Aperçu de la journée 21: Andratx

26/03/2021 à 17:26 CET

Le Ferriolense voyager ce samedi pour Camp municipal de Sa Plana se mesurer avec Andratx à son vingt et unième tour de la première phase de la troisième division, qui débutera à 16 h 00.

Le Andratx il veut être à nouveau victorieux dans le match correspondant au vingt et unième jour après avoir subi une défaite contre lui Soller lors du match précédent par un résultat de 2-1. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 12 des 18 matchs disputés à ce jour, avec 31 buts en faveur et 15 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Ferriolense ils ont été battus 0-2 dans le dernier match qu’ils ont joué contre le SD Portmany, il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et guider sa carrière dans le tournoi. Avant ce match, le Ferriolense il avait gagné dans deux des 18 matchs disputés dans la première phase de la troisième division cette saison et a accumulé un chiffre de 28 buts encaissés contre 10 en faveur.

Concernant les résultats à domicile, le Andratx Il a gagné six fois, il a perdu deux fois et il a fait match nul une fois en neuf matchs disputés jusqu’à présent, des valeurs qui peuvent être encourageantes pour lui. Ferriolense, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se déroulent dans le Camp municipal de Sa Plana. Dans le rôle de visiteur, le Ferriolense a été battu sept fois au cours des neuf matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Andratx ajouter un résultat positif à la maison.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Camp municipal de Sa Plana et le bilan est une victoire, trois défaites et deux nuls en faveur de la Andratx. De même, les visiteurs accumulent pleins de victoires dans le stade de la Andratx, car ils ont déjà remporté deux matchs à l’extérieur. La dernière confrontation de cette compétition entre les deux équipes a eu lieu en janvier 2021 et s’est terminée par un score de 1-3 en faveur. Andratx.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la première phase de la troisième division, nous pouvons voir qu’avant la dispute du match, le Andratx est en avance sur le Ferriolense avec une différence de 28 points. Le Andratx Il a 38 points dans le casier, se classant deuxième. Pour sa part, le Ferriolense il compte 10 points et se classe 10e de la compétition.