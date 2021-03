Aperçu de la journée 26: Schalke 04

19/03/2021 à 18:32 CET



Le Schalke reçoit ce samedi à 18h30 la visite du Mönchengladbach dans le Veltins-Arena lors de son 26e match de Bundesliga.

Le Schalke 04 il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au vingt-sixième jour après avoir subi une défaite contre lui VfL Wolfsburg lors du match précédent par un résultat de 5-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté l’un des 25 matchs disputés jusqu’à présent en Bundesliga avec un chiffre de 16 buts pour et 66 contre.

Du côté des visiteurs, le Borussia Mönchengladbach il a été battu 3-1 dans le dernier match qu’il a joué contre le FC Augsbourg, de sorte qu’une victoire contre Schalke 04 Cela vous aiderait à améliorer votre bilan en compétition. Sur les 25 matchs qu’il a disputés dans cette saison de Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach Il en a remporté huit et a encaissé 40 buts et en a marqué 41 en faveur.

En référence aux résultats en tant que local, le Schalke 04 il a gagné une fois, il a perdu neuf fois et il a fait match nul trois fois en 13 matchs disputés jusqu’à présent, il devra donc très bien défendre sa porte s’il ne veut pas perdre plus de points au championnat. Aux sorties, le Borussia Mönchengladbach Il a gagné trois fois, a été battu quatre fois et a fait match nul cinq fois dans ses 12 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui ne montrent pas un équilibre excessivement optimiste pour le match qui le mesurera contre lui. Schalke 04.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Veltins-Arena et le bilan est de quatre défaites et huit nuls en faveur de la Schalke 04. Le dernier match auquel ils ont joué Schalke et le Mönchengladbach Dans cette compétition, elle a eu lieu en novembre 2020 et s’est terminée par un résultat 4-1 en faveur des visiteurs.

Actuellement, entre Schalke 04 et le Borussia Mönchengladbach il y a une différence de 23 points dans le classement. L’équipe de Dimitrios Grammozis Il arrive au match en dix-huitième position et avec 10 points avant le match. De leur côté, les visiteurs totalisent 33 points et occupent la dixième position du tournoi.