Aperçu de la journée 28: Crotone

19/03/2021 à 15:01 CET



Le Bologne voyager ce samedi pour Ezio Scida se mesurer avec Crotone à son vingt-huitième tour de Serie A, qui débutera à 15h00.

Le Crotone visages avec l’envie de retrouver des sentiments positifs dans le match correspondant à la 28e journée après avoir perdu leur dernier match contre le Lazio par un score de 3-2. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté quatre des 27 matchs disputés à ce jour et ajoutent un chiffre de 67 buts contre 30 en faveur.

Concernant l’équipe visiteuse, le Bologne a remporté la victoire contre le Sampdoria lors de leur dernier match de la compétition (3-1), avec autant de Roberto Soriano, Mattias Svanberg Oui Muse Barrow, alors il espère répéter le marqueur, maintenant dans le fief de la Crotone. Avant ce match, le Bologne ils avaient gagné dans huit des 27 matchs disputés en Serie A cette saison, marquant 36 buts pour et 42 contre.

Concernant les résultats à domicile, le Crotone a gagné quatre fois, a été battu huit fois et a fait match nul une fois en 13 matchs joués jusqu’à présent, de sorte que les visites au stade Ezio Scida Ils ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. Aux sorties, le Bologne Il a un bilan de deux victoires, huit défaites et quatre nuls en 14 matchs joués, des chiffres qui montrent des lacunes dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Ezio Scida et le bilan est de deux défaites et un nul en faveur de la Crotone. Le dernier match auquel ils ont joué Crotone et le Bologne dans ce tournoi, il a eu lieu en novembre 2020 et s’est terminé sur un résultat 1-0 en faveur des visiteurs.

En ce qui concerne la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la Serie A, on peut voir qu’avant le match, le Bologne est en avance sur le Crotone avec une différence de 16 points. L’équipe de Serse cosmi Il arrive au match en vingtième position et avec 15 points avant le match. En revanche, les visiteurs ont 31 points et occupent la douzième position du tournoi.