Aperçu de la journée 28: Parme

18/03/2021 à 20:46 CET



Le Parme reçoit ce vendredi à 20h45 la visite du Gênes dans le Ennio Tardini lors de leur vingt-huitième match en Serie A.

Le Parme fait face avec optimisme pour le match de la 28e journée après sa victoire à domicile par un score de 2-0 au AS Roma dans le Ennio Tardini, avec tant de Valentin mihaila Oui Hernani. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté trois des 27 matches disputés jusqu’à présent en Serie A avec un chiffre de 25 buts en faveur et 52 contre.

Du côté des visiteurs, le Gênes a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Udinese lors de son dernier match, pour qu’il vienne à la rencontre avec l’illusion de récupérer les points restés. À ce jour, sur les 27 matchs que l’équipe a disputés en Serie A, ils en ont remporté six avec un solde de 28 buts pour et 39 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Parme ils ont gagné deux fois, ont été battus sept fois et ont fait match nul cinq fois en 14 matchs disputés jusqu’à présent, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe dans les matchs à domicile et donnent à leur tour de l’espoir aux visiteurs. Aux sorties, le Gênes a un bilan de deux victoires, six défaites et cinq nuls en 13 matchs joués, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade de la Parme si vous souhaitez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Ennio Tardini, en fait, les chiffres montrent deux défaites et quatre nuls en faveur de la Parme. À leur tour, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les GênesEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. La dernière confrontation entre les Parme et le Gênes Ce tournoi a eu lieu en novembre 2020 et s’est terminé sur un résultat de 1-2 pour les locaux.

En référence à la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la Serie A, on peut voir que l’équipe visiteuse est en avance sur la Parme avec une différence de neuf points. Les locaux viennent à la réunion en dix-neuvième position et avec 19 points dans le casier. Pour sa part, Gênes il compte 28 points et se classe quatorzième de la compétition.