Aperçu de la journée 3 : Real Saragosse contre Carthagène

29/08/2021 à 22h00 CEST

Lundi prochain à 22h00 se jouera le match de la troisième journée de la deuxième division, qui mesurera à Saragosse et à Carthagène au La Romareda.

Les Real Saragosse visages voulant récupérer des points dans le match qui correspond à la troisième journée après avoir subi une défaite contre lui Valladolid réel dans le match précédent par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les locaux n’ont gagné dans aucun des deux matchs disputés jusqu’à présent et ajoutent un chiffre de deux buts encaissés à zéro en faveur.

Du côté des visiteurs, le Carthagène il a été battu 2-0 lors du dernier match qu’il a joué contre le Huesca, de sorte qu’une victoire sur le Real Saragosse cela l’aiderait à améliorer sa carrière dans le championnat. À ce jour, sur les deux matchs que l’équipe a disputés en deuxième division, elle n’en a remporté aucun et ajoute un chiffre de cinq buts encaissés contre un en faveur.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Real Saragosse il a fait match nul dans son seul duel joué jusqu’à présent à domicile en deuxième division. Aux sorties, le Carthagène il n’a pas réussi à l’emporter lors de sa seule visite à ce jour dans la compétition.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Real Saragosse et les résultats sont d’une égalité pour les locaux. Le dernier match entre Saragosse et le Carthagène La compétition s’est jouée en avril 2021 et s’est soldée par un match nul (0-0).

A ce jour, le Real Saragosse il est en tête du classement avec un point d’écart par rapport à son rival. Les Real Saragosse il atteint la rencontre en dix-huitième position avec un point au casier. De leur côté, les visiteurs ont zéro point et occupent la vingt et unième position du tournoi.