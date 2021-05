Aperçu de la journée 4: Gerena contre Conil

05/05/2021 à 17:00 CEST

le Gerena disputera son quatrième match de la deuxième phase de la troisième division contre le Conil, qui débutera ce mercredi à 19 h 00 au Stade José Juan Romero Gil.

le Gerena Il affronte la quatrième journée du tournoi avec l’illusion de retrouver sa place après avoir signé un match nul contre lui. Cabecense dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté l’un des trois matchs disputés à ce jour et cumulent un chiffre de 28 buts encaissés contre 23 en faveur.

Pour sa part, le Conil a remporté la victoire contre le Castilleja CF lors de leur dernier match de la compétition (2-1), avec des buts de Bassin Oui Fran Mejías, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de Gerena. Avant ce match, le Conil ils avaient gagné dans deux des trois matchs disputés dans la deuxième phase de la troisième division cette saison, avec un solde de 23 buts marqués contre 20 concédés.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Gerena a réussi à gagner dans leur seul match joué jusqu’à présent à domicile lors de la deuxième phase de la troisième division. Dans le rôle de visiteur, le Conil il a signé un tirage au sort lors de sa seule visite à ce jour dans la compétition.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements au domicile du Gerena et les résultats sont deux victoires, deux défaites et un nul pour l’équipe locale. À leur tour, les visiteurs ont une séquence de deux matchs consécutifs en remportant cette compétition au stade de Gerena. La dernière fois qu’ils ont affronté le Gerena et le Conil dans ce tournoi, c’était en janvier 2020 et le match s’est terminé sur un score de 1-2 en faveur des visiteurs.

À l’heure actuelle, les deux équipes sont à égalité à 27 points dans le tableau de la deuxième phase de la troisième division, donc le prochain match peut être une bonne occasion de briser l’égalité. Les locaux sont situés à la troisième place du classement tandis que, pour leur part, les visiteurs occupent la deuxième position.