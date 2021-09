Aperçu de la journée 4 : Ténérife contre SD Ponferradina

03/09/2021 à 18:15 CEST

La Ponferradina voyage ce samedi à Heliodoro Rodriguez Lopez se mesurer avec Ténérife à son quatrième tour de la deuxième division, qui débutera à 18h15.

Les Ténérife Il affronte le match de la quatrième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son tableau de classement après avoir fait match nul le dernier match joué contre le Le vrai Oviede. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté l’un des trois matchs disputés à ce jour et ont réussi à inscrire deux buts pour et un contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le SD Ponferradina gagné devant Gérone dans son fief par 2-1 et auparavant, il l’avait également fait à domicile contre le Eibar par 0-1 et veut répéter le résultat contre le Ténérife continuer avec ses bons résultats. À ce jour, sur les trois matchs que l’équipe a disputés en deuxième division, elle en a remporté trois et accumule le chiffre d’un but encaissé contre quatre en faveur.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Ténérife il a tiré le seul match qu’il a joué dans son stade jusqu’à présent. Aux sorties, le SD Ponferradina Il a réussi à remporter son seul match à l’extérieur jusqu’à présent dans la compétition.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de Ténérife, les chiffres montrent trois victoires, trois défaites et deux nuls en faveur de l’équipe locale. Dans le même temps, la séquence des locaux est remarquable, qui a remporté deux matchs de suite à domicile contre les Ponferradina. Le dernier match que les deux équipes ont disputé dans cette compétition a eu lieu en février 2021 et s’est terminé par un résultat 1-0 pour les locaux.

En analysant le tableau de classement de la deuxième division, nous pouvons voir qu’il y a une différence de quatre points en faveur de l’équipe visiteuse. L’équipe de Luis Miguel Ramis Il arrive au match en neuvième position et avec cinq points avant le match. Pour sa part, SD Ponferradina il compte neuf points et occupe la première position du classement.