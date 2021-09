Aperçu de la journée 5 : AS Rome

22/09/2021 à 20:46 CEST

Jeudi prochain à 20h45 se jouera le match du cinquième tour de Serie A, dans lequel nous verrons le Rome et à Udinese dans le Stade olympique.

La AS Rome arrive à la cinquième journée avec l’envie de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Hellas Vérone dans le match précédent par un score de 3-2. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté trois des quatre matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 11 buts pour et cinq contre.

Du côté des visiteurs, le Udinese ne pouvait pas gagner à Naples lors de leur dernier match (0-4), de sorte qu’une victoire contre le AS Rome cela l’aiderait à améliorer son record au championnat. À ce jour, sur les quatre matchs joués par le Udinese En Serie A, il en a remporté deux avec un bilan de six buts marqués contre six encaissés.

Concernant la performance dans son stade, le AS Rome a réussi à gagner jusqu’à présent dans tous ses matches à domicile en Serie A. À l’extérieur, le Udinese Il a réussi à gagner dans son seul engagement à l’extérieur de ce que nous avons été en compétition.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile du AS RomeEn fait, les chiffres montrent sept défaites et cinq nuls en faveur de l’équipe locale. La dernière fois qu’ils ont affronté le Rome et le Udinese dans ce tournoi, c’était en février 2021 et le match s’est terminé par un résultat de 3-0 pour le Rome.

Si l’on analyse la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la Serie A, on constate qu’avant la dispute du match, les AS Rome est en avance sur le Udinese avec une différence de deux points. L’équipe de José Mourinho Il arrive au match en quatrième position et avec neuf points avant le match. Pour sa part, Udinese il compte sept points et occupe la huitième position du classement.