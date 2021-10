Aperçu de la journée 5 : Eldense contre At. Pulpileño

in

02/10/2021 à 19:17 CEST

Les Aîné joue ce dimanche à 0h00 son cinquième match de la Deuxième RFEF contre le À. Pulpileño dans le Municipalité Nuevo Pepico Amat.

Les Aîné arrive au cinquième match avec l’intention d’améliorer leur nombre dans la compétition après avoir fait match nul 1-1 contre le Socuellamos à son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes n’ont gagné dans aucun des quatre matchs disputés jusqu’à présent, avec trois buts marqués contre trois encaissés.

Du côté des visiteurs, le À. Pulpileño a subi une perte à La Nucia lors du dernier match (1-4), il espère donc mettre un terme à sa séquence de défaites et réorienter sa carrière en championnat. À ce jour, sur les quatre matchs que l’équipe a disputés dans la deuxième RFEF, elle en a remporté deux avec un bilan de trois buts pour et six contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Aîné ils ont fait match nul deux fois en deux matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe lors des matchs à domicile et donnent à leur tour de l’espoir aux visiteurs. A la maison, le À. Pulpileño a gagné une fois dans leurs deux matchs joués, ils devront donc devenir sérieux dans le duel avec lui Aîné pour remporter la victoire.

Actuellement, le À. Pulpileño il est en tête du classement avec un écart de deux points par rapport à son rival. L’équipe de José Juan Romero Il entre en jeu en treizième position et avec quatre points d’avance. Quant au rival, le À. Pulpileño, est huitième au classement avec six points.