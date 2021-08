Aperçu de la journée 5 : Mazatlán contre Tigres UANL

in

20/08/2021

Le à 04:15 CEST

Samedi prochain à 04h00, il aura lieu au Stade Mazatlán le duel entre Mazatlán et le Tigres de l’UANL le cinquième jour de la MX Opening League.

Le Mazatlán arrive à la cinquième journée avec l’envie de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Lion dans le match précédent par un score de 3-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans deux des quatre matchs disputés jusqu’à présent.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Tigres de l’UANL a récolté une égalité à un contre le Puebla, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition, il arrive donc au match avec le prétexte de conserver les trois points cette fois. Sur les quatre matchs qu’il a disputés cette saison de la Liga MX de Apertura, le Tigres de l’UANL l’un d’eux a gagné.

Prêtant attention à la performance en équipe à domicile, le Mazatlán il a gagné une fois et a fait match nul une fois en deux matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Dans le rôle de visiteur, le Tigres de l’UANL a un bilan d’une victoire, d’une défaite et d’un match nul en trois matchs joués, ils devront donc devenir sérieux dans le duel avec lui Mazatlán pour remporter la victoire.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade Mazatlán et le bilan est de huit victoires, huit défaites et quatre nuls en faveur de la Mazatlán. A son tour, l’équipe visiteuse enchaîne quatre matchs de suite sans connaître la défaite à domicile contre Mazatlán. La dernière confrontation de ce tournoi entre les deux équipes s’est jouée en mars 2021 et s’est terminée sur un résultat de 1-2 en faveur de la Mazatlán.