Aperçu de la journée 5 : Tigres UANL contre Querétaro

17/08/2021

Le à 02:15 CEST

Le Tigres de l’UANL reçoit ce mercredi à 2h00 la visite du Querétaro dans le Stade universitaire (uanl) lors de son cinquième match en Liga MX de Apertura.

Le Tigres de l’UANL affronte la cinquième journée du tournoi en voulant vaincre sa position après avoir fait match nul 1-1 contre le Puebla à son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté l’un des quatre matchs disputés jusqu’à présent en MX Opening League avec un chiffre de cinq buts pour et six contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Querétaro a récolté un nul nul contre le Pumas UNAM, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition, il arrive donc à la rencontre avec le prétexte de rester cette fois avec les trois points. Avant ce match, le Querétaro il n’avait remporté aucun des quatre matchs disputés en MX Apertura League cette saison et accumule le chiffre de deux buts encaissés à un en faveur.

En tant que local, le Tigres de l’UANL il a tiré le seul match qu’il a joué dans son stade jusqu’à présent. Dans le rôle de visiteur, le Querétaro Il a fait match nul deux fois dans ses deux matchs jusqu’à présent, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Tigres de l’UANL pour essayer de briser les statistiques.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade universitaire (uanl), en fait, les chiffres montrent neuf victoires, quatre défaites et sept nuls en faveur de la Tigres de l’UANL. À leur tour, les locaux ont un total de trois matchs d’affilée sans perdre contre ce rival de la Liga MX de Apertura. La dernière fois qu’ils ont joué le Tigres de l’UANL et le Querétaro dans ce tournoi, c’était en avril 2021 et le match s’est conclu par un 0-1 pour le Tigres de l’UANL.

En analysant leur position dans le tableau qualificatif de la Liga MX de Apertura, on constate que les locaux sont en avance avec un avantage de deux points par rapport au Tigres de l’UANL. L’équipe de Miguel Herrera il se classe onzième avec cinq points à son casier. Pour sa part, Querétaro il compte trois points et est classé treizième dans la compétition.