Aperçu de la journée de match 3 : Eldense

18/09/2021 à 19:21 CEST

Les Aîné reçoit ce dimanche à 19h00 la visite du Alzira dans le Municipalité Nuevo Pepico Amat lors de son troisième duel dans la deuxième RFEF.

Les Aîné arrive au troisième match avec l’intention d’améliorer leur nombre dans le championnat après avoir fait match nul 1-1 contre le Mar Menor à son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes n’ont gagné dans aucun des deux matchs disputés à ce jour et ont réussi à marquer un but et un contre.

Pour sa part, Alzira a récolté une égalité à double sens contre La Nucia, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition, il arrive donc au match avec le prétexte de rester cette fois avec les trois points. À ce jour, sur les deux matches que l’équipe a disputés dans la deuxième RFEF, elle n’en a remporté aucun avec un bilan de trois buts marqués contre trois encaissés.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Aîné ils ont fait match nul dans leur seul match joué jusqu’à présent à domicile dans la deuxième RFEF. À l’extérieur de la maison, le Alzira il n’est pas non plus allé au-delà du tirage au sort dans sa seule contestation en tant que visiteur.

Actuellement, les équipes sont à égalité à deux points du classement de la deuxième RFEF, ce match pourrait donc changer de place dans le tableau. L’équipe à domicile est à la douzième place, tandis que l’équipe visiteuse est à la onzième place.