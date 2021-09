Aperçu de la journée de match 3 : Sporting de Huelva Femmes

25/09/2021 à 12:12 CEST

Dimanche prochain à 12h00 se jouera le match de la troisième journée de la Primera Iberdrola, qui mesurera à Huelva et à Athlétisme dans le Stade de la Orden.

Les Sportif par Huelva Il affronte la troisième journée du tournoi en voulant vaincre sa position après avoir fait match nul lors du dernier match disputé contre le Valence Femmes. Depuis le début de la compétition, les locaux n’ont remporté aucun des deux matchs disputés jusqu’à présent et ont une séquence de deux buts marqués contre deux buts encaissés.

Pour sa part, Atlético de Madrid Femmes il a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Real Madrid Femmes loin de chez soi et le Rayo Vallecano Femmes dans son domaine, respectivement par 0-2 et 5-0, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief de la Sportif de Huelva. Avant ce match, le Atlético de Madrid Femmes il avait gagné dans deux des deux matchs disputés en Primera Iberdrola cette saison, avec un chiffre de sept buts pour et zéro contre.

En tant que local, le Sportif par Huelva il a tiré le seul match qu’il a joué dans son stade jusqu’à présent. Aux sorties, le Atlético de Madrid Femmes il a remporté la victoire dans son seul engagement à l’extérieur.

Les deux rivaux s’étaient déjà vus auparavant dans le stade de la Sportif par Huelva et le bilan est de trois victoires, huit défaites et quatre nuls en faveur de l’équipe locale. La dernière fois qu’ils ont affronté le Huelva et le Athlétisme dans ce tournoi, c’était en mars 2021 et le match s’est terminé sur un résultat 1-0 en faveur des locaux.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la Primera Iberdrola, nous pouvons voir que les visiteurs ont un avantage de quatre points par rapport au Sportif par Huelva. L’équipe de Jenny Benítez Il arrive au match en dixième position et avec deux points avant le match. Pour sa part, Atlético de Madrid Femmes il compte six points et occupe la deuxième position du classement.