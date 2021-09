Aperçu de la journée de match 4 : Huesca

in

09/05/2021 à 21h00 CEST

Lundi prochain à 21h00 se jouera le match de la quatrième journée de la deuxième division, dans lequel nous verrons la victoire à Huesca et à Oviede au L’Alcoraz.

Les Huesca il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la quatrième journée après avoir perdu le dernier match contre le Las Palmas par un score de 2-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté deux des trois matchs disputés à ce jour avec un chiffre de cinq buts pour et deux contre.

Concernant les visiteurs, le Le vrai Oviede a obtenu un nul contre le Ténérife, ajoutant un point dans le dernier match joué de la compétition, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son classement contre le Huesca. Des trois matchs qu’il a disputés cette saison en deuxième division, le Le vrai Oviede il n’en a remporté aucun avec un bilan de trois buts marqués contre quatre encaissés.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Huesca ils ont réussi à gagner jusqu’à présent dans tous leurs matchs à domicile en deuxième division. Dans le rôle de visiteur, le Le vrai Oviede il n’a pas réussi à l’emporter lors de sa seule visite à ce jour dans la compétition.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de Huesca, les chiffres montrent deux défaites et un match nul pour les hôtes. La dernière rencontre entre les Huesca et le Oviede Ce tournoi s’est joué en janvier 2020 et s’est soldé par un match nul (1-1).

En ce qui concerne leur position dans le classement de la deuxième division, nous pouvons voir que les locaux commencent avec un avantage de quatre points. A ce moment, le Huesca il compte six points et est en quatrième position. Pour sa part, Le vrai Oviede il compte deux points et occupe la dix-septième position du classement.