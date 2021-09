Aperçu de la journée de match 4 : Venise

20/09/2021 à 10h21 CEST

Dimanche prochain à 15h00 se jouera le match du quatrième tour de Serie A, dans lequel nous verrons le Venise et à Spezia dans le Stade Pier Luigi Penzo.

Les Venise Il arrive avec enthousiasme pour la quatrième journée après avoir gagné en tant que visiteur par un score de 1-2 à Empoli dans le Stade Carlo Castellani, avec des objectifs de Thomas Henri et David Okereke. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté l’un des trois matches disputés jusqu’à présent avec un chiffre de deux buts pour et six contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Spezia Calcio a subi une défaite contre Udinese lors du dernier match (0-1), il espère donc mettre un terme à sa séquence de défaites et réorienter sa carrière dans la compétition. À ce jour, sur les trois matchs que l’équipe a disputés en Serie A, elle n’en a remporté aucun et ajoute un chiffre de neuf buts encaissés contre trois en faveur.

Aux sorties, le Spezia Calcio Il a un record d’une défaite et d’un match nul en deux matchs joués, des chiffres qui montrent les lacunes de l’équipe lors de ses matchs à l’extérieur.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements au domicile du Venise et les résultats sont une victoire et deux nuls pour les locaux. A leur tour, les locaux ont un total de trois matchs d’affilée sans défaite contre ce rival en Serie A. La dernière fois qu’ils ont affronté le Venise et le Spezia Dans ce tournoi, c’était en juillet 2020 et le match s’est terminé sur un résultat de 0-1 en faveur des locaux.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la Serie A, on constate qu’avant la contestation du match, les Venise est en avance sur le Spezia Calcio avec une différence de deux points. Les Venise Il arrive à la rencontre avec trois points à son casier et occupant la treizième place avant le match. Pour sa part, Spezia Calcio il compte un point et occupe la dix-huitième position du classement.