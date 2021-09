in

Kevin et Ryan discutent du style de textos de Cam Newton, de la première fois que Ryen a rencontré Sean McVay, et plus encore

Kevin Clark parle à Ryen Russillo dans une conversation de grande envergure avant le début de la saison de la NFL. Les sujets incluent: la première fois que Ryen a rencontré Sean McVay, sa position sur les sweats à capuche, le style de textos unique de Cam Newton et les livres dans lesquels il est actuellement.