Aperçu de la politique monétaire de la RBI: MPC ne peut pas réduire le taux de pension, RBI pour garder l’inflation sous surveillance étroite

La Reserve Bank of India (RBI) présentera sa première politique bimensuelle pour 2021-22 le 7 avril 2021. Les annonces de la RBI mercredi détermineront l’orientation de la politique monétaire pour le nouvel exercice. Avec la politique au milieu de la deuxième vague Covid-19 et de nouvelles restrictions, l’accumulation de pressions inflationnistes et la hausse des rendements obligataires, l’annonce de la RBI serait étroitement surveillée pour voir comment elle soutiendrait la croissance économique, contrôlerait l’inflation et gérerait les emprunts importants du gouvernement. au milieu de la hausse des rendements et de la demande accrue de crédit du secteur privé, ont déclaré lundi des analystes. «Nous nous attendons à ce que RBI poursuive sa politique accommodante», ont déclaré les économistes de CARE Ratings.

Statu quo sur les cartes

Depuis mars 2020, RBI a réduit les taux repo à un niveau record de 4% grâce à deux baisses de taux de 75 points de base en mars 2020 et de 40 points de base en mai 2020. «Aucun changement du taux de pension. L’orientation accommodante de la politique monétaire serait maintenue pour répondre aux problèmes de croissance économique », a déclaré CARE Ratings dans un rapport. Alors que ceux de BofA Global Research ont déclaré que la RBI restera en pause tout au long de l’exercice 22 et augmentera les taux de 1 point de pourcentage (100 pb) au cours de l’exercice 23. Actuellement, le taux du repo ou le taux des prêts à court terme est de 4 pour cent, le taux de prise en pension inversée est de 3,35 pour cent, le taux de la facilité marginale permanente (MSF) et le taux d’escompte de 4,25 pour cent.

En mars 2021, le gouvernement avait demandé à la RBI de maintenir l’inflation de détail à 4 pour cent avec une marge de 2 pour cent de chaque côté pendant cinq années supplémentaires se terminant en mars 2026. «Le MPC maintiendra probablement son ton précédent selon lequel la croissance a besoin d’une entreprise constante. la traction et le soutien continu des politiques sont cruciaux pour la relance de la croissance durable », a déclaré Madhavi Arora, économiste principal, Emkay Global Financial Services. Alors que l’estimation de l’inflation du quatrième trimestre de l’exercice 2020-2021 peut être légèrement révisée à la baisse, les risques d’augmentation des coûts des intrants et des prix des matières premières, la hausse saisonnière ou nouvelle des prix des denrées alimentaires et un meilleur pouvoir de fixation des prix pourraient pousser MPC ses prévisions d’inflation pour l’exercice 22. Madhavi Arora a également déclaré que les verrouillages locaux, s’ils persistent, pourraient avoir un impact négatif sur la demande de services et exercer une pression à la baisse sur l’inflation sous-jacente du premier trimestre de l’exercice 22 et agir comme un facteur d’équilibrage des risques à la hausse émergents pour l’inflation.

L’administration des vaccins et la hausse de l’inflation globale ont fait grimper les rendements obligataires

Le MPC, lors de sa prochaine réunion, continuera de réaffirmer sa politique monétaire accommodante malgré la hausse mondiale des rendements obligataires au milieu des craintes d’une normalisation plus rapide que prévu des marchés des économies développées, a déclaré Suman Chowdhury, Chief Analytical Officer, Acuité Ratings & Research. Les progrès continus de l’administration des vaccins, la hausse de l’inflation globale et les perspectives de hausse supplémentaire dans le contexte d’une amélioration de la croissance, ont fait grimper les rendements obligataires sur la plupart des marchés, dont l’Inde. «Sur le front intérieur, la pression à la hausse sur les rendements du gsec est également tirée par une forte augmentation des emprunts souverains et des risques de hausse de l’inflation résultant de la hausse des prix de détail des carburants», a ajouté Suman Chowdhury. Chowdhury a également déclaré que MPC devrait soutenir la reprise économique en cours mais naissante en prolongeant la pause sur les taux d’intérêt pour une période plus longue.

«Nous nous attendrions à ce que la RBI gère le gouvernement. les rendements obligataires dans un couloir de +/- 20 points de base par rapport aux niveaux actuels grâce à l’utilisation d’outils monétaires appropriés, y compris les OMO », a déclaré Chowdhury. Tout mouvement décisif vers un resserrement des politiques ne se produira probablement que lorsque la dynamique de croissance de l’économie sera fermement établie ou que l’inflation moyenne dépassera structurellement 6 pour cent.

Conformément à l’optimisme suscité par la vaccination COVID-19, 2021 a vu une augmentation des rendements à travers le monde. Dans la politique à venir, MPC pourrait continuer à souligner l’importance d’une « évolution ordonnée de la courbe des taux » compte tenu de la trajectoire d’inflation bénigne et des vents contraires de la deuxième vague d’une reprise de croissance naissante, a déclaré G Murlidhar, directeur général et PDG de Kotak Mahindra Life Insurance Company Ltd. ne vous attendez pas à une action sur le front des taux directeurs, les accommodements existants et le soutien continu aux marchés obligataires devraient se poursuivre encore un peu », a ajouté Murlidhar.

Lors du dernier PPM de l’exercice précédent, la banque centrale avait maintenu le taux directeur (repo) inchangé pour la quatrième réunion consécutive, invoquant des inquiétudes inflationnistes.

