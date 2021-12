Aperçu de la Premier League: Manchester United contre Arsenal – Man United News And Transfer News

Manchester United affronte Arsenal ce soir à Old Trafford lors d’une rencontre cruciale en Premier League.

United n’a plus remporté de match de championnat à domicile depuis la victoire 4-1 contre Newcastle United. De plus, ils n’ont pas réussi à gagner en championnat contre Arsenal depuis 2018.

L’équipe de Mikel Arteta est dans une veine riche en forme, n’ayant perdu qu’un seul de ses dix derniers matches.

Les Gunners occupent cinq points d’avance sur United au classement, malgré la défaite de leurs trois premiers matchs.

Le match nul 1-1 de United contre Chelsea a suscité quelques points positifs, notamment la forme de l’équipe et la structure défensive.

Malgré l’abandon de la possession pendant la majeure partie du match, United était compact et a forcé les Blues vers les larges zones.

Les fans s’attendront à une approche plus directe contre Arsenal à Old Trafford.

Comme mentionné dans nos onze prévus hier, Cristiano Ronaldo devrait commencer après avoir été mis au banc à Stamford Bridge.

Comme indiqué contre Chelsea, Manchester City et Liverpool, Arsenal a du mal à faire face à une surcharge dans de vastes zones.

Un thème commun des triomphes des trois équipes sur les Gunners cette saison a été le fait de placer le ballon dans de larges zones, de frapper des centres précoces et d’empiler des corps dans la surface.

Jadon Sancho sera la clé de la menace offensive de United. L’Anglais peut utiliser son rythme et sa ruse pour perturber la défense d’Arsenal.

Michael Carrick prendra en charge l’équipe pour la dernière fois, avec Ralf Rangnick dans les gradins.

Nouvelles de l’équipe

Harry Maguire sera disponible pour la sélection après avoir terminé sa suspension d’un match contre Chelsea. Une grande décision pour Carrick, cependant, est de le rappeler après sa mauvaise forme récente et la bonne performance qu’Eric Bailly et Victor Lindelof ont réalisée contre Chelsea en son absence.

Raphaël Varane est définitivement absent pour cause de blessure. Luke Shaw sera surveillé après avoir raté les matchs contre Villarreal et Chelsea à la suite d’une blessure à la tête.

Paul Pogba se remet encore de la blessure qu’il a subie à l’entraînement en France.

Carrick : « de Rapha [Varane] un peu plus loin et celle de Paul [Pogba] un peu plus loin aussi, donc rien de trop immédiat, j’en ai peur. » #mulive https://t.co/gXHe8ulxmj

– utdreport (@utdreport) 1er décembre 2021