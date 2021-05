Aperçu de la rencontre: La Virgen Del Camino

30/04/2021 à 17:31 CEST

Samedi prochain à 17h30, le match de la cinquième journée de la deuxième phase de la troisième division sera joué, dans lequel nous verrons le différend de victoire à La Vierge du Chemin et à Mirandés B dans le Stade municipal de Los Dominicos.

La Vierge du Chemin fait face au cinquième jour du tournoi en voulant surmonter sa position après avoir fait match nul 1-1 contre le Real Avila dans son dernier match. Depuis le début de la saison, les hôtes ont gagné dans l’un des quatre matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 26 buts en faveur et 26 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Mirandés B Il venait de remporter ses deux derniers matchs 3-1 et 1-2, le premier contre lui Athlétique Tordesillas dans son fief et le second contre lui Atl. Bembibre hors de son terrain, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de La Vierge du Chemin. À ce jour, sur les quatre matchs joués par le Mirandés B Dans la deuxième phase de la troisième division, il en a remporté deux avec un chiffre de 37 buts pour et 27 contre.

En tant que local, La Vierge du Chemin il a réalisé un équilibre entre une défaite et un nul en deux matchs disputés dans son domaine, il devra donc très bien défendre son but s’il ne veut pas perdre plus de points au championnat. Aux sorties, le Mirandés B Il a un record d’une victoire et d’une défaite en deux matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, de sorte que le duel pourrait être le plus serré entre les deux équipes.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade municipal de Los DominicosEn fait, les chiffres montrent trois victoires en faveur de La Vierge du Chemin. Dans le même temps, la séquence des locaux est remarquable, qui ont remporté trois matchs de suite à domicile contre le Mirandés B. La dernière fois qu’ils ont joué La Vierge du Chemin et le Mirandés B Dans cette compétition, c’était en octobre 2019 et le match s’est terminé par un match nul 2-2.

Actuellement, le Mirandés B il est en tête du classement avec une différence de trois points par rapport à son rival. L’équipe de Sergio Fernandez Nanin il se classe quatrième avec 36 points sur son tableau de bord. Pour sa part, Mirandés B il a 39 points et se classe deuxième du tournoi.