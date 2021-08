Aperçu de la saison de la Roma : Jose Mourinho prend les choses en main

La Roma cherche à se reconstruire après une période difficile de trois ans. Le club a subi une multitude de changements et quelques nouvelles recrues cet été qui pourraient rapprocher I Giallorossi de leurs ambitions en Ligue des champions dans les saisons à venir. Cet aperçu de la saison à Rome met en évidence les principaux facteurs qui auront un impact sur la campagne 2021/22.

L’arrivée de José Mourinho et ses attentes

Bien que les experts doutaient de cette décision, le controversé José Mourinho a été accueilli comme une superstar à Rome. Le “Special One” fait face à un défi qu’il n’a presque jamais relevé dans sa carrière de manager, reconstruire une équipe en difficulté. D’une part, il n’aura pas les ressources pour faire ses dédicaces de marque au box-office. D’un autre côté, un passage à l’écart des feux de la rampe pourrait être bon pour le manager portugais.

L’impact de Mourinho sur l’équipe a été immédiat. Selon Angelo Mangiante de Sky Sports Italia, Mourinho a déclaré à huit joueurs le premier jour de la pré-saison qu’ils ne faisaient pas partie de ses plans et étaient libres de partir. Ces joueurs étaient Justin Kluivert, Pedro, Ante Coric, Robin Olsen, Davide Santon, Javier Pastore, Steven Nzonzi et Federico Fazio. L’équipe devra s’adapter cette année alors que le style de jeu défensif de Mourinho se heurte à l’approche rapide de l’ancien manager Paolo Fonseca. Seul le temps nous dira si la Roma et Mourinho vont bien.

Nouvelles signatures et départs

Depuis le départ d’Alisson Becker pour Liverpool, l’incertitude s’est installée sur le poste de gardien de but à Rome. Cela explique l’arrivée du gardien expérimenté Rui Patricio. Le joueur de 33 ans devrait avoir un impact immédiat au club et solidifier la ligne de fond. Cette signature coïncide avec le départ de Pau Lopez, le gardien de but le plus cher de la Roma.

Six ans après son arrivée au club, Edin Dzeko a signé pour l’Inter Milan. Il remplace Romelu Lukaku, de retour à Chelsea. L’attaquant bosniaque a joué un rôle important dans le succès de la Roma lors de son passage en Italie, devenant le troisième meilleur buteur de tous les temps du club. Sa saison de 29 buts en 2016/17 était la première fois qu’un joueur de la Roma remportait la Capocannonière depuis Francesco Totti en 2006/07.

En réponse, Mourinho a fait venir Eldor Shomurodov de Gênes et Tammy Abraham de Chelsea. Les fans attendent beaucoup du joueur de 23 ans compte tenu de son prix de 40 millions d’euros.

La blessure de Leonardo Spinazzola lors de l’Euro 2020 est un coup dur pour la défense de la Roma. En retour, le prospect Riccardo Calafiori aura l’occasion de montrer son potentiel, en compétition pour le poste d’arrière gauche avec Matías Viña, nouvellement arrivé.

Les Roms ne sont pas prêts pour une charge de titre. Cependant, la Serie A de la saison prochaine semble être la plus faible depuis longtemps. L’Inter Milan a perdu des joueurs cruciaux comme Lukaku et Achraf Hakimi, ainsi que potentiellement Lautaro Martinez avant la fin de la saison. L’AC Milan est privé de Gianluigi Donnarumma et Hakan Çalhanoğlu. Ailleurs, Papu Gomez, Pierluigi Gollini et Cristian Romero ont tous quitté l’Atalanta. Ces changements pourraient s’avérer positifs pour les Roms.

