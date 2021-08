Aperçu de la saison des moins de 23 ans de Manchester United: rencontrez la prochaine classe de 92 – Man United News And Transfer News

Après une saison en dents de scie l’an dernier, terminant à la huitième place du milieu du tableau, les moins de 23 ans reviennent à l’action aujourd’hui pour leur match d’ouverture contre Leicester City.

Initialement prévu pour lundi, le match a été avancé un jour à une heure révisée de 14 heures.

Le match peut être regardé sur MUTV à 20 heures, ce qui est dû à d’étranges “restrictions de diffusion qui signifient qu’un match de Premier League 2 ne peut pas être projeté si un match de Premier League a lieu en même temps”.

Après plusieurs départs cet été et une liste croissante de jeunes prêtés, le manager Neil Wood s’attend à une équipe très jeune et mince à gérer.

Avec un nouveau look, nous examinons qui peut être considéré comme un habitué des moins de 23 ans cette saison.

Gardiens

Ondrej Mastny et Dermot Mee ont récemment participé à des matchs amicaux. Ayant fait huit apparitions chez les moins de 23 ans l’année dernière et étant auparavant le premier choix des moins de 18 ans, il est probable que Mastny commandera les gants dans le groupe des moins de 23 ans de cette année.

Pendant ce temps, Mee agira en tant que remplaçant, après avoir passé une partie de la saison dernière avec les moins de 18 ans de Fulham pour le temps de jeu.

Toujours dans le groupe des moins de 23 ans, on retrouve Matej Kovar et Paul Woolston. Après un prêt décevant à Swindon Town l’année dernière pour le très talentueux Kovar, on peut s’attendre à ce qu’il cherche à poursuivre son incursion dans le football senior avec un autre prêt. Woolston continue de se remettre de ses blessures après avoir signé un nouveau contrat d’un an cet été.

Arrières complets

Avec le transfert de prêt de Reece Devine à St. Johnstone, le poste d’arrière gauche sera cousu par l’Espagnol Alvaro Fernandez. Après une première saison impressionnante à Manchester, Fernandez cherchera à ajouter une cohérence continue à son jeu et à assumer un rôle de leader plus important en tant que l’un des joueurs désormais expérimentés.

D’un autre côté, il n’y a pas de choix naturels disponibles. Ayant utilisé une myriade d’options de relève la saison dernière, Wood entre dans une autre année sans arrière droit naturel à sa disposition. Cela a conduit le milieu de terrain Charlie Wellens à assumer ce rôle, qui a terminé la saison l’année dernière et a figuré lors de la pré-saison des moins de 23 ans.

Marc Jurado est disponible pour une convocation des moins de 18 ans, mais il devrait y rester, où il a assumé la responsabilité de capitaine.

Défenseurs centraux

Passer aux défenseurs centraux et les options sont tout aussi minces. Après une saison complète avec un seul défenseur central à Will Fish, Neil Wood fait face à la même perspective, Bjorn Hardley étant le seul choix naturel.

Après le transfert du prêt de Fish au comté de Stockport, les options se sont réduites à l’essentiel, ce qui a conduit à l’arrivée de Joseph Oluwu en procès. L’ancien joueur de l’académie d’Arsenal a figuré lors de la pré-saison, mais aucune confirmation n’a été faite s’il s’était vu proposer un contrat permanent.

Le retour peu orthodoxe de Paul McShane dans un rôle de joueur-entraîneur renforce également les options de qui s’associera à Hardley au cœur de la ligne de fond.

Milieu de terrain

Le milieu de terrain voit un afflux de promotions des moins de 18 ans avec Martin Svidersky, Charlie Savage, Zidane Iqbal et probablement Isak Hansen-Aaroen et Omari Forson qui sont tous deux toujours éligibles pour le football des moins de 18 ans.

Capitaine des moins de 18 ans la saison dernière, Svidersky cherchera à revendiquer le rôle d’ancre au milieu de terrain.

Les rôles 8 et 10 plus avancés dépendront en grande partie de l’avenir de Shola Shoretire et Hannibal Mejbri. Présents avec la première équipe pendant la pré-saison, les deux hommes ont récemment redescendu les moins de 23 ans où ils commanderont les rôles de départ, mais il reste à voir combien de temps ils seront de retour là-bas.

En leur absence, Hansen-Aaroen est la star qui se démarquera certainement qui remportera certainement un rôle régulier avec Savage et Iqbal se battant pour la place restante dans le onze de départ. Tout aussi habile sur l’aile, Forson pourrait y voir ses premières chances.

Avant

La ligne avant contiendra notamment l’appariement de la machine à buts de Joe Hugill et Charlie McNeill. Les deux préférant la position d’avant-centre, il faudra s’en accommoder, on s’attend à ce que McNeill soit déployé en tant qu’ailier ou dans le rôle de numéro 10 parfois.

La pré-saison a également marqué le retour de D’Mani Mellor d’une longue blessure. L’expérience et le travail acharné du joueur de 20 ans seront importants pour la jeune équipe et sa polyvalence en tant qu’ailier ou attaquant sera certain de le voir comme un habitué de l’équipe.

Anthony Elanga, actuellement absent pour blessure, reste également une option possible après ses performances impressionnantes avec l’équipe première, mais il est peu probable qu’il figure souvent pour les moins de 23 ans avec une implication en équipe première ou un éventuel prêt étant plus bénéfique pour son développement.

Dillon Hoogewerf, Noam Emeran et Mateo Mejia, qui reviennent également de deux ans de blessures, complètent les lignes avant. Contraste total avec la ligne de fond, Wood n’aura que l’embarras du choix avec le talent à sa disposition en attaque.

Wood et son nouvel assistant Neil Ryan espèrent terminer plus haut dans le classement cette saison. Mais avec une équipe aussi jeune, ils sauront que les résultats des matchs ne sont pas l’objectif mais plutôt les résultats du développement. Une perspective qui a vu les récentes introductions d’Anthony Elanga, Shoretire et Mejbri dans la première équipe qui continue d’utiliser le plus de diplômés de l’académie.