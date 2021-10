Aperçu de la saison NBA 2021-22 des « Real Ones »

En prévision du début de la saison NBA 2021-22, Logan et Raja démarrent cette semaine mémorable avec un aperçu de la saison (0:40). Ils nomment leurs équipes éliminatoires et leurs équipes marginales pour l’Est et l’Ouest (6:50), trois équipes qui les préoccupent (16:25) et trois équipes sur lesquelles ils sont plus haut et plus bas que le consensus (27:47). Ensuite, ils posent des questions rapides, notamment si Ben Simmons et Giannis Antetokounmpo prendront et feront 3s cette saison (38:22), si Damian Lillard, Simmons ou Bradley Beal seront échangés (43:35), quelle nouvelle tête l’entraîneur aura le plus grand impact sur son équipe (46:45) et la probabilité d’une finale de la Conférence Ouest des Lakers-Warriors (49:35).

Hôtes : Logan Murdock et Raja Bell

Producteur associé : Sasha Ashall

