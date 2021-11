Aperçu de la semaine 10: Browns contre Patriots, Titans contre Saints et un aperçu du reste de l’ardoise

Benjamin, Kaelen et Steven commencent leur marche du vendredi de la semaine 10 en partageant leurs réactions au grand bouleversement des Dolphins jeudi soir contre les Ravens. Ensuite, ils dissèquent les plus gros affrontements de la semaine, y compris Browns-Patriots et Titans-Saints, et mettent en évidence les Games That Need Games en mettant l’accent sur Packers-Seahawks et Falcons-Cowboys. Enfin, ils terminent le tout avec Gimme a Reason, dans lequel ils livrent leurs points de vue sur le reste de l’ardoise de la semaine 10.

Hôtes : Benjamin Solak, Kaelen Jones, Steven Ruiz

