Aperçu de la semaine 18 : Chargers contre Raiders, 49ers contre Rams et un aperçu du reste de l’ardoise

Benjamin, Kaelen et Steven commencent leur visite guidée du vendredi de la semaine 18 en disséquant les plus gros affrontements de la semaine, y compris Chargers-Raiders (2:25) et 49ers-Rams (12:42), et mettent en évidence les jeux qui ont besoin de jeux avec un focus sur Titans-Texans (31:12) et Jets-Bills (36:27). Enfin, ils terminent le tout avec Gimme a Reason, dans lequel ils livrent leurs points de vue sur le reste de l’ardoise de la semaine 18 (50:08)

Hôtes : Benjamin Solak, Kaelen Jones, Steven Ruiz

Assistant de production : Chris Sutton

Supervision supplémentaire de la production : Arjuna Ramgopal