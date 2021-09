Aperçu de la semaine 2: Ravens-Chiefs, Bills Bounce-back Game et le reste de l’ardoise de la semaine 2

Benjamin, Kaelen et Steven commencent leur aperçu de la semaine 2 en discutant de leurs matchs de la semaine, y compris la bataille de l’AFC entre Kansas City et Baltimore (2h20). Ensuite, ils passent à d’autres affrontements intrigants, tels que Steelers-Raiders, Colts-Rams, et plus encore (41:50). Ensuite, ils concluent avec Donne-moi une raison et discutent du reste des jeux de la liste de la semaine 2 (1:00:22).

Hôtes : Benjamin Solak, Kaelen Jones, Steven Ruiz

Assistant de production : Isaiah Blakely

Supervision supplémentaire de la production : Arjuna Ramgopal