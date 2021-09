Aperçu de la semaine 3 : les prétendants au titre NFC Square Off, Herbert contre Mahomes et le reste de l’ardoise de la semaine 3

Benjamin, Kaelen et Steven commencent par discuter d’un affrontement important dans la NFC entre les Buccaneers et les Rams (3h00). Ensuite, ils discutent de la bataille de l’AFC West entre les Chargers et les Chiefs. Ensuite, ils passent à d’autres matchs importants, comme les Packers-49ers et les Saints jouant sur la route contre les Patriots (23h00). Comme toujours, ils concluent avec Gimme a Reason et parlent brièvement du reste des matchs de la semaine 3 (49:29).

Hôtes : Benjamin Solak, Kaelen Jones et Steven Ruiz

Producteur : Christophe Sutton

Assistant de production : Isaiah Blakely

Supervision supplémentaire de la production : Arjuna Ramgopal

