Aperçu de la semaine 4: Brady contre Belichick, Kyler Murray aux Rams, et plus

Benjamin, Kaelen et Steven commencent leur aperçu de la semaine 4 en discutant de leurs matchs de la semaine, y compris le grand retour de Tom Brady contre les Patriots. Ils s’attaquent ensuite à des affrontements de poids lourds tels que Broncos-Ravens, Raiders-Chargers, et plus encore. Enfin, ils terminent le pod avec Gimme a Reason, dans lequel ils discutent du reste de l’ardoise de la semaine 4.

Hôtes : Benjamin Solak, Kaelen Jones, Steven Ruiz

Assistant de production : Chris Sutton

Supervision supplémentaire de la production : Arjuna Ramgopal