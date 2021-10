Aperçu de la semaine 8 : Bucs contre Saints, Titans contre Colts et un aperçu du reste de l’ardoise

Benjamin, Kaelen et Steven commencent leur visite du vendredi de la semaine 8 en partageant leurs réactions au match passionnant du jeudi soir entre les Cardinals et les Packers. Ensuite, ils décortiquent les plus gros affrontements de la semaine, dont Chargers-Patriots et Cowboys-Vikings, et mettent en lumière les Games That Need Games. Enfin, ils terminent le tout avec Gimme a Reason, dans lequel ils livrent leurs points de vue sur le reste de l’ardoise de la semaine 8.

Hôtes : Benjamin Solak, Kaelen Jones, Steven Ruiz

Assistant de production : Chris Sutton

Supervision supplémentaire de la production : Arjuna Ramgopal

