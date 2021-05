Aperçu de la sixième journée de match: CD Diocesano contre Montijo

19/05/2021 à 21:01 CEST

Jeudi prochain à 21h00, le Diocésain et le Montijo au cours du sixième jour, le dernier de la deuxième phase de la troisième division.

le CD diocésain vient avec un moral renforcé pour le match de la sixième journée après avoir remporté à domicile par un score de 0-1 à Moralo dans le Municipal, avec un objectif de Bec. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans l’un des cinq matchs disputés à ce jour dans la deuxième phase de la troisième division, avec 40 buts inscrits contre 19 encaissés.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Montijo a été imposé à Sherry 0-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Adri, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief des CD diocésain. À ce jour, sur les quatre matchs que l’équipe a disputés en deuxième phase de la troisième division, elle en a remporté deux et accumule un chiffre de huit buts encaissés contre 38 en faveur.

Concernant les résultats à domicile, le CD diocésain Il a été battu deux fois en deux matches disputés jusqu’à présent, il devra donc très bien défendre son but s’il ne veut pas perdre plus de points au championnat. Aux sorties, le Montijo ils ont gagné une fois et perdu une fois dans leurs deux matchs jusqu’à présent, le match pourrait donc être très serré entre les deux équipes.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements au domicile du CD diocésain et les résultats sont une victoire et une défaite pour les habitants. La dernière fois qu’ils ont joué au Diocésain et le Montijo Dans cette compétition, c’était en novembre 2019 et le match s’est terminé par un match nul 0-0.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement par huit points en faveur de la Montijo. le CD diocésain Il arrive au meeting avec 48 points dans son casier et occupe la cinquième place avant le match. De leur côté, les visiteurs sont en troisième position avec 56 points.