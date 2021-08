Aperçu de la WWE ‘SummerSlam’ avec Natalya Neidhart et Freddie Prinze Jr.

Ariel Helwani lance le nouveau flux Ringer Wrestling Podcast avec Natalya Neidhart, qui discute du processus de récupération de sa blessure la plus récente, de ses liens familiaux avec la lutte et de ce qu’elle attend avec impatience à SummerSlam. Ensuite, Freddie Prinze Jr. se joint à nous pour discuter des aspects les plus intéressants de la lutte professionnelle, de John Cena contre Roman Reigns, d’autres affrontements SummerSlam et bien plus encore.

Hôte : Ariel Helwani

Invités : Natalya Neidhart et Freddie Prinze Jr.

Assistant de production : Isaiah Blakely

