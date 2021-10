Aperçu de l’ALCS et du NLCS, qui ne pourraient pas être plus différents

Il n’y a plus grand-chose qui distingue les ligues nationale et américaine. Au cours des décennies passées, les deux ligues étaient beaucoup plus séparées: des durées de saison distinctes parfois, des présidents de ligue distincts, voire des équipes d’arbitres distinctes. Mais de nos jours, la seule vraie différence est qu’une ligue utilise le frappeur désigné alors que l’autre ne le fait pas (pour l’instant). Et même cette différence ne veut pas dire grand-chose : en 2021, les clubs de la NL ont marqué 97 % autant de points que leurs homologues de l’AL.

Mais jusqu’à présent dans les séries éliminatoires de 2021, l’esthétique des deux ligues ne pouvait pas sembler plus disparate. Les Red Sox et les Astros ont enregistré en moyenne 7,1 points par match lors de leurs triomphes en série divisionnaire, la moyenne la plus élevée pour toute paire d’adversaires de la série de championnats à l’ère des jokers.

Pendant ce temps, Atlanta et Los Angeles étaient en baisse à seulement 3,3 points par match, à égalité pour la moyenne la plus basse pour tout couple d’adversaires de la série de championnat. (Pour calculer ces chiffres, nous avons fait la moyenne des moyennes des deux équipes, pour éviter de donner un poids supplémentaire aux équipes qui ont joué plus de matchs.)

Les différences entre les deux ligues ressortent également à un niveau granulaire. Neuf partants de la série divisionnaire ont duré au moins six manches, dont huit de la Ligue nationale. Inversement, 15 des 20 meilleurs frappeurs qualifiés de la série divisionnaire en OPS sont dans l’AL. Et les niveaux offensifs divergents ont produit des expériences de jeu différentes : le temps de jeu moyen ALDS était de 4 heures, 1 minute (ou 3 heures, 50 minutes si le jeu de 13 manches est supprimé), tandis que le concours NLDS moyen a duré « juste » 3 : 19.

Et alors que le monde du baseball collectif tente de se calmer des frissons du match 5 des Dodgers-Giants – ainsi que de sa fin controversée – et de se tourner vers le prochain tour, il n’y a aucune raison réelle de s’attendre à ce que ces tendances s’arrêtent maintenant.

En saison régulière, les Rays et les White Sox ont affiché les plus faibles MPM par équipe de la Ligue américaine. En séries éliminatoires, ils ne pouvaient pas sortir.

Boston a bouleversé Tampa Bay en raison de son attaque : lors des matchs 2 à 4, les Red Sox ont marqué 47 coups sûrs, le deuxième plus grand nombre pour une équipe sur une période de trois matchs dans l’histoire des séries éliminatoires. Les jeunes partants électriques des Rays Shane McClanahan, Shane Baz et Drew Rasmussen se sont combinés pour accorder 11 points en 10 manches, pour une MPM de 9,90.

L’explosion de Boston était plus surprenante que celle de Houston, compte tenu à la fois du calibre de l’adversaire et de l’incohérence de la formation dans la seconde moitié de la saison. Mais les Red Sox ont plus qu’assez de talent pour devenir chauds d’un seul coup.

Xander Bogaerts et Rafael Devers sont des terreurs au milieu de l’ordre, comme toujours, et Kyle Schwarber est un leader peu orthodoxe mais extrêmement efficace : en comptant à la fois la saison régulière et les séries éliminatoires, Schwarber a un pourcentage de 0,432 sur la base avec Boston. De plus, le retour de JD Martinez après une blessure bizarre lors du dernier week-end de la saison régulière – il a trébuché sur le deuxième but en se rendant sur le terrain entre les manches, puis a raté le match avec joker – allonge considérablement l’alignement de Boston.

Maintenant, avec ce quatuor, Alex Verdugo et Kiké Hernández, la formation des Red Sox possède un formidable top six, surtout si Hernández, apparemment le frappeur le plus faible de ce groupe, frappe 0,900 comme il l’a fait dans l’ALDS.

Houston, quant à lui, a passé une semaine à tourmenter des lanceurs terriblement talentueux. Les White Sox devraient placer plusieurs lanceurs sur les bulletins de Cy Young de cette année. Pourtant, dans l’ALDS, chaque partant de Chicago a été éliminé avant de terminer cinq manches, et la meilleure MPM parmi le peloton était de 6,75. Dans l’ensemble, les partants se sont combinés pour seulement 12 1/3 manches – à peine plus de trois par match – avec une MPM de 10,22 et un WHIP de 2,11.

Presque tous les lanceurs de Chicago ont été significativement pires dans l’ALDS qu’en saison régulière. À part Ryan Tepera – un releveur qui a en quelque sorte mené les White Sox dans les manches de la série, car les partants ont été éliminés si tôt – et José Ruiz, qui a lancé une fois dans une situation de faible effet de levier, aucun joueur de Chicago n’a bien lancé.

Pour le coup de grâce, Houston a marqué trois points insignifiants sur Liam Hendriks lors de la neuvième manche du match décisif. Les Astros avaient déjà atteint Garrett Crochet et Michael Kopech et Aaron Bummer et Craig Kimbrel dans la série – pourquoi pas le meilleur proche du baseball pour le coup de grâce ?

Les Astros avaient la formation la plus marquante et la meilleure frappe des majors en saison régulière, et maintenant ils sont en bonne santé et à pleine puissance. Voici à quel point le noyau de joueur de position est profond : Kyle Tucker a affiché le meilleur wRC+ de saison régulière pour tout frappeur qualifié qui a atteint la ronde de division. (Il était septième au classement général, avec une note de 147, et tous les six premiers n’ont pas participé aux séries éliminatoires ou ont été éliminés lors de la ronde des jokers.) Et dans cette formation Astros, Tucker bat septième.

Quatre Astros différents – Yordan Álvarez, Jose Altuve, Carlos Correa et Tucker – ont affiché un OPS de 1.000 ou mieux dans le tour de division. Ce décompte n’inclut même pas Alex Bregman ou Michael Brantley, qui ont atteint respectivement 0,375 et 0,368.

Un autre point commun entre ces files d’attente est leur équilibre. Le mélange droite-gauche n’est pas nécessaire pour une attaque dominante – les Blue Jays, avec tous leurs droitiers, ont eu l’avantage du peloton moins souvent que toute autre équipe cette saison et ont très bien marqué, mais surtout avec le minimum de trois frappeurs pour les lanceurs de relève. , ça aide. Et les Astros et les Red Sox mélangent le haut de leurs commandes avec des frappeurs des deux côtés, ce qui peut conduire à des affrontements comme le gaucher Crochet contre les droitiers Yuli Gurriel et Bregman dans des situations clés. Dans ces deux circonstances dans l’ALDS, dans les matchs 2 et 4, respectivement, l’Astro avec l’avantage du peloton a frappé un coup sûr de deux points.

Les séries éliminatoires de la Ligue nationale ont griffonné une histoire assez différente. Aucune équipe n’a marqué de points à deux chiffres dans aucun match ; les équipes perdantes ont marqué, par ordre croissant :

0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 4

Atlanta et Los Angeles ont contribué à ces faibles résultats même en avançant, mais il est difficile de trop blâmer leurs infractions compte tenu du tangage auquel ils ont été confrontés. L’énorme rotation de Milwaukee et l’arrière de l’enclos ont fait des Brewers un favori des World Series à certains yeux (oops): En conséquence, Freddie Freeman et Austin Riley ont frappé régulièrement tout au long de la NLDS, mais aucun autre partant régulier d’Atlanta ne l’a fait. Le leader de l’équipe en RBI était Joc Pederson, qui a frappé deux coups de circuit, et personne en dehors de ce trio n’a frappé de circuit.

Pendant ce temps, les Dodgers ont été exclus dans leurs deux défaites, avec une pénurie de puissance similaire à celle d’Atlanta: Mookie Betts et Will Smith ont été les seuls joueurs à avoir réussi un circuit, ou même bien frappé au cours de plusieurs matchs. L’absence de Max Muncy – qui est absent après s’être luxé le coude dans le match 162 – crée un trou géant (sans jeu de mots) au milieu de la commande, et malgré toute la majesté du single gagnant de la série de Cody Bellinger, il n’a quand même réussi qu’un .600 OPS contre San Francisco après avoir affiché l’une des pires lignes de frappeurs des majors cette saison.

Les équipes de lanceurs d’Atlanta et de LA ont bien sûr contribué à l’environnement de course de balle morte. Max Fried et Ian Anderson d’Atlanta n’ont pas permis de courir dans les départs dans les matchs 2 et 3, respectivement, et les releveurs à fort effet de levier Will Smith, Luke Jackson et Tyler Matzek ont ​​combiné pour 10 2/3 manches sans but dans la série. En fait, Charlie Morton et Huascar Ynoa étaient les seuls lanceurs d’Atlanta à autoriser des points dans toute la série.

Et les Dodgers étaient encore plus avares que les Giants, maintenant le rival de la division à seulement 10 points au total sur cinq matchs. Ajoutez à cela la victoire de l’équipe contre St. Louis, et il a une MPM cumulative de 1,87 en séries éliminatoires. Les trois meilleurs partants sont tous capables de mettre fin à une formation, même avec Clayton Kershaw blessé au coude, et les meilleurs releveurs cliquent également: comme l’arrière de l’enclos d’Atlanta, la combinaison de Kenley Jansen, Blake Treinen , Brusdar Graterol et Corey Knebel n’ont pas encore accordé de point en séries éliminatoires en 15 manches.

Prédire quoi que ce soit dans de petits échantillons de baseball est une course folle, mais il n’est pas difficile d’imaginer que les tendances offensives disparates des deux ligues se poursuivent dans la série de championnats. Dans l’AL, il est possible de plisser les yeux et de trouver des points faibles dans l’alignement. Aucune des deux équipes ne reçoit généralement beaucoup de production offensive de ses receveurs (à part l’héroïsme ALDS de Christian Vazquez en fin de manche), et Houston a un champ central faible tandis que Boston manque de frappe au deuxième but. Bobby Dalbec, Travis Shaw et Hunter Renfroe peuvent être très swing-and-miss – accent, contre un bon tangage, sur miss.

Pourtant, même avec ces défauts, Boston et Houston viennent de battre les deux équipes de lanceurs avec les MPM les plus bas de la ligue en saison régulière. Maintenant, ils doivent faire face à un tangage théoriquement plus facile, car aucun des deux membres du personnel ne semble capable de ralentir un rouleau compresseur offensif.

Houston sera privé du partant du premier match d’ALDS, Lance McCullers Jr., qui a quitté le quatrième match tôt avec une blessure à l’avant-bras, ce qui signifie que deux des quatre partants d’Astros régulièrement programmés – José Urquidy et celui qui remplace McCullers – n’apparaîtront pas dans la rotation victorieuse de l’ALDS. . Et ce n’est pas non plus comme si ces deux autres partants avaient très bien lancé contre les White Sox : Framber Valdez et Luis Garcia ont accordé neuf points combinés en sept manches.

Boston, quant à lui, conserve une situation de tangage chaotique. Le partant de l’ALCS Game 1 Chris Sale n’a pas atteint la deuxième manche de son seul départ ALDS. Les releveurs des Red Sox ont craché des avances en huitième manche de matchs consécutifs. Nick Pivetta lance en quelque sorte des manches cruciales sur le fil élevé.

Garrett Whitlock est un excellent soulageur, et Nathan Eovaldi, Tanner Houck et Eduardo Rodríguez sont tous une combinaison d’utilisation fiable et flexible. Mais il n’y a pas trop de bras sur ce personnel de Boston qui semble être des options confortables contre une formation aussi effrayante que celle de Houston.

Dans la NL, les lanceurs d’Atlanta ne sont pas aussi bons que ceux de San Francisco – les Dodgers se feront un plaisir de dire au revoir à Logan Webb, qui n’a accordé qu’un point en 14 manches 2/3 NLDS – et celles de LA ne sont probablement pas aussi bonnes que celles de Milwaukee. Mais c’est très proche, et les deux équipes devraient pouvoir commencer au moins six des sept matchs possibles avec des armes en lesquelles elles ont confiance.

Les deux défenses devraient également aider les choses: les Dodgers ont eu la meilleure efficacité défensive des majors en saison régulière, ce qui signifie qu’ils ont transformé le plus de balles en jeu en retraits; en séries éliminatoires, ils n’ont commis aucune erreur entre la première manche du jeu wild-card et la neuvième manche du NLDS Game 5. Atlanta n’est pas au niveau des Dodgers à cet égard, mais depuis le passage à un changement -stratégie lourde en mai, sa défense se classe également parmi les meilleures des majors.

Ainsi, au cours de la semaine prochaine et plus, connectez-vous à l’ALCS pour les courses et au NLCS pour les mordus d’ongles à faible score – ou regardez simplement tous ces matchs pour obtenir la variété. La saison 2021 de la MLB est presque terminée, après tout, il est donc logique d’entasser autant de divertissements que possible pendant que vous le pouvez encore.

