Aperçu de l’analyse des prix Dent, VeChain et Cake

in

Le marché des crypto-monnaies est toujours pris en charge ; Bitcoin a brièvement dépassé les 40 000 $ pour la première fois en près de six semaines, soutenant également le prix de Dent (DENT), VeChain VET / USD et Cake (CAKE). La bonne nouvelle est qu’Amazon pourrait commencer à accepter Bitcoin pour les paiements cette année, tandis que Jack Dorsey, l’actuel PDG de Twitter, a déclaré qu’il intégrerait Bitcoin dans les produits Twitter.

Dans l’ensemble, le marché des crypto-monnaies connaît une forte augmentation car les principales devises sont en hausse de 10 % ou plus depuis le début de la semaine dernière, les investisseurs espèrent qu’Amazon pourra bientôt accepter les paiements en crypto-monnaie, et ils ne veulent pas manquer le taureau. . courir.

« Si Amazon passait à Bitcoin, ce serait l’adoption la plus importante à ce jour. Ces rumeurs ont tendance à capturer l’espoir du marché, mais souvent il n’y a pas de fumée sans feu, et si j’étais Amazon, je chercherais à accepter les monnaies numériques », a déclaré Charles Hayter, PDG et fondateur de CryptoCompare.

Dent (DENT) s’est stabilisé au-dessus du support de 0,0020 $

Le prix de Dent (DENT) progresse ces derniers jours et, pour l’instant, il n’y a aucun signe d’inversion de tendance.

Source des données : tradingview.com

Les niveaux de support critiques sont de 0,0020 $ et 0,0010 $ ; 0,0040 $ et 0,0050 $ représentent les niveaux de résistance. Si le prix dépasse 0,0040 $, ce serait un signal d’achat de Dent (DENT), et le prochain objectif pourrait être d’environ 0,0050 $ ou même supérieur.

D’un autre côté, si le prix retombe en dessous du support de 0,0020 $, ce serait un signal de “vente” ferme, et nous avons la voie ouverte vers le niveau de 0,0015 $.

VeChain pourrait à nouveau se stabiliser au-dessus de la résistance de 0,10 $

Le prix de VeChain est passé de 0,056 $ au-dessus de 0,089 $ depuis le 21 juillet, et le prix actuel est d’environ 0,083 $.

Source des données : tradingview.com

Si le prix dépasse 0,10 $, ce serait un signal d’achat de VeChain, et le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 0,12 $. En revanche, si le cours tombe en dessous du support de 0,060$, ce serait un signal de “vente” fort, nous avons la voie ouverte vers 0,050$ voire 0,040$.

Cake (CAKE) pourrait aller encore plus loin, mais le risque reste élevé

Cake (CAKE) a progressé de 11,03 $ au-dessus de 16 $ depuis mercredi dernier, et le prix actuel est d’environ 14 $. Même ainsi, si vous décidez d’échanger cette crypto-monnaie en août, vous devez savoir que le prix pourrait également s’affaiblir par rapport aux niveaux actuels.

Source des données : tradingview.com

Si le prix dépasse la résistance de 18 $, ce serait un signal pour trader Cake (CAKE), et le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 20 $. Le niveau de support critique est d’environ 12 $, et si le prix le dépasse, nous avons une voie claire vers 10 $.

résumé

Le marché des crypto-monnaies continue d’être soutenu par des rumeurs selon lesquelles Amazon pourrait commencer à accepter Bitcoin pour les paiements cette année. Dent, VeChain et Cake sont en corrélation avec Bitcoin, et si Bitcoin se stabilise au-dessus de la résistance de 40 000 $, cela aura une influence positive sur le prix de ces crypto-monnaies.

La publication Dent, VeChain et Cake Price Analysis Summary est apparue en premier sur Invezz.