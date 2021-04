Aperçu de Leeds vs Man Utd

F

Ses rivaux féroces Leeds et Manchester United renouvellent les hostilités aujourd’hui après la farce de la Super League européenne qui a dominé l’agenda de l’actualité du football.

Le point de milieu de tableau de Leeds contre Liverpool leur a permis de rester à égalité avec Arsenal en neuvième alors qu’ils poussent pour une première moitié de leur première saison de haut vol depuis 16 ans.

Composite ES

Leeds vs Man Utd date, heure et lieu

Leeds vs Manchester United est prévu pour un coup d’envoi à 14h BST le dimanche 25 avril 2021.

Le match se tiendra à huis clos à Elland Road en raison des restrictions en cours sur les coronavirus.

Où regarder Leeds vs Man Utd

Chaîne de télévision: le match d’aujourd’hui sera retransmis en direct sur les chaînes du Main Event et de la Premier League de Sky Sports, avec une couverture commençant à 14 heures sur le premier et à 13 heures sur le second.

Diffusion en direct: les abonnés de Sky Sports pourront regarder le match en ligne via le site Web ou l’application Sky Go.

Actualités de l’équipe Leeds vs Man Utd

Leeds sera à nouveau sans Rodrigo et Raphinha reste un grand doute. La signature du record du club, Rodrigo, a raté les deux derniers matches en raison de sa dernière tension musculaire, tandis que Raphinha n’a pas encore été en mesure de s’entraîner depuis sa blessure à la cuisse lors de la récente victoire à Man City.

Le capitaine Liam Cooper quitte le deuxième match de son interdiction de trois matchs après son licenciement au stade Etihad.

L’équipe provisoire de Leeds: Meslier, Casilla, Alioski, Llorente, Koch, Struijk, Ayling, Berardi, Phillips, Dallas, Shackleton, Klich, Raphinha, Roberts, Harrison, Hernandez, Poveda, Costa, Bamford, Gelhardt.

Marcus Rashford est un doute pour les Red Devils. Le joueur de 23 ans a commencé contre Burnley le week-end dernier, mais ne s’est pas entraîné avec l’équipe cette semaine en raison d’un problème de pied persistant, bien que le manager Ole Gunnar Solskjaer espère pouvoir reprendre l’entraînement samedi.

Eric Bailly est de retour en lice après s’être remis du coronavirus, tandis qu’Anthony Martial et Phil Jones restent à l’écart avec des problèmes de genou.

L’équipe provisoire de Manchester United: Henderson, De Gea, Grant, Wan-Bissaka, Williams, Lindelof, Maguire, Bailly, Tuanzebe, Shaw, Telles, McTominay, Fred, Matic, Van De Beek, Mata, Pogba, Mejbri, Fernandes, James, Diallo, Elanga, Greenwood, Rashford, Cavani

Prédiction Leeds vs Man Utd

Il sera intéressant de voir si la saga de la Super League a affecté les joueurs de Manchester United, avec un drame supplémentaire à Old Trafford, y compris la confirmation de la sortie d’Ed Woodward plus tard cette année.

Bien qu’ils semblent souvent se battre par derrière, dire que l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer est à l’extérieur des experts du jour serait un euphémisme – ils sont maintenant invaincus sur la route en championnat en 23 matches et ne deviendront que le troisième club à restez invaincu loin de chez vous tout au long d’une campagne de haut vol s’ils évitent de perdre contre Leeds, Aston Villa et Wolves.

Leeds pourrait être incohérent, mais sera très désireux de renforcer leurs revendications pour une finition dans la moitié supérieure et d’accumuler plus de misère sur leurs rivaux détestés ici.

L’équipe de Bielsa s’est battue contre les grands garçons à de nombreuses reprises cette saison et leur dernière victoire à City avec 10 hommes a montré qu’ils ne doivent jamais être pris à la légère, bien qu’ils aient été punis pour leur style offensif à Old Trafford avec un 6 mouvementé. -2 défaite avant Noël qui ressemblait davantage à un match de basket.

Nous soutenons une autre affaire animée ombragée par les visiteurs lors de leur premier voyage à Elland Road depuis 2011.

Résultats Leeds vs Man Utd (H2H)

Dernière rencontre: Man Utd 6-2 Leeds (20/12/2020)

Leeds vs Man Utd cotes et pronostics

Leeds gagne: Entre 100/30