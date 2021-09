Aperçu de l’équipe TI 10 – Alliance

L’alliance a toujours été un pilier de la scène, 2021 est-elle l’année où l’une des plus anciennes organisations de la DPC prend TI pour la deuxième fois ?

L’alliance a parcouru un long chemin depuis que Jonathan “Loda” Berg a formé la première incarnation de l’équipe. Cette équipe a remporté TI 3 en 2013. Cette liste légendaire comprenait Loda lui-même, ainsi que le célèbre streamer et ancien pro Henrik “AdmiralBulldog” Ahnberg, et l’actuel capitaine de l’Alliance, Gustav “s4” Magnusson.

Programmation actuelle

Image : DreamHack/Alex Maxwell

La dernière liste d’Alliance n’a peut-être pas encore atteint la même infamie, mais elle ne manque certainement pas de puissance de star. L’histoire du capitaine de l’équipe s4 à Dota remonte à DreamHack Winter 2012 et à ses jeux épiques de Magnus et à sa stratégie d’appât révolutionnaire Rosh.

L’atterrisseur intermédiaire de l’équipe, Linus “Limmp” Blomdin, a également passé beaucoup de temps dans le circuit professionnel. Il a eu son premier aperçu du DPC en 2014 avec compLexity Gaming. Cependant, Limmp a rebondi entre quelques équipes de l’UE, jouant sous les bannières Ninjas in Pyjamas, ainsi que constituant un cinquième de la liste 2016 d’Alliance.

Mais ce ne sont pas seulement les vétérans du DPC qui composent la liste actuelle. Nikolay “Nikobaby” Nikolov joue également chez Dota pro depuis 2014, mais son expérience sur scène principale n’est venue qu’en 2019, lorsqu’il a assisté à TI 9 avec Mineski. Depuis son arrivée avec Alliance, Nikobaby a prouvé qu’il était une force dominante sur le terrain. Accumuler une moyenne massive de 9,15 éliminations par match tout au long de la saison 2 de la division supérieure de l’UE DPC.

Les soutiens de l’équipe ne sont pas non plus à négliger. Artsiom “fng” Barshak, a gagné ses galons en jouant avec des équipes de SIC telles que Virtus.Pro, Gambit et Team Spirit. Et aux côtés d’un autre soutien Simon “Handsken” Haag, la paire apporte de nombreuses opportunités et un positionnement intelligent au premier plan pour l’équipe.

Une course de montagnes russes 2021

En tant que l’une des plus anciennes organisations de la scène pro Dota, Alliance a connu de nombreux changements dans le format du circuit au fil des ans. 2021 a vu un autre changement au DPC; passer à un format de style ligue de deux saisons avec des équipes en compétition dans leurs régions respectives, et seulement deux Majors.

C’était un changement énorme, mais Alliance a semblé se glisser dans le nouveau format avec peu de problèmes. Tenir bon contre le début monstrueux de la saison 1 de Secret, prenant la deuxième place et se qualifiant directement pour la phase de groupes du Singapore Major.

Cependant, leurs victoires de la saison 1 se sont terminées là, l’équipe n’ayant pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires.

L’équipe est revenue en force dans la saison 2, se frayant un chemin jusqu’à la tête de série dans l’UE. Alliance était directement aux Playoffs au WePlay AniMajor. Mais l’événement a vu un récit similaire se dérouler. Le match du premier tour de l’Alliance contre le T1 les a vus renversés dans le support inférieur. Ils n’ont joué qu’une seule série de plus à l’Animajor, contre Team Spirit, qui a réussi à s’imposer après trois matchs épuisants. Après une saison 2 incroyable dans le DPC, Alliance s’est retiré de l’Animajor 9e-12e au classement de l’événement.

Les cotes de l’Alliance au TI 10

Il ne fait aucun doute que la liste actuelle d’Alliance a les compétences et la synergie pour prendre la première place lors du premier événement de Dota 2. Leur parcours à travers les saisons 1 et 2 du support supérieur de l’EU DPC le prouve. Cependant, une fois que les enjeux augmentent, les choses commencent à s’effondrer. Si Alliance peut rester calme sous la pression à TI 10, ils pourraient juste être en mesure d’ajouter un autre Aegis of Champions au long héritage de l’organisation.