Aperçu de l’équipe TI 10 – Éléphant

Elephant a remporté la couronne lors des éliminatoires de la Chine, mais ont-ils ce qu’il faut pour gagner l’Aegis ?

Elephant est arrivé pour la première fois sur la scène fin 2020. Après quelques hoquets initiaux et des formalités administratives qui ont vu la société d’esports chinoise 4AM abandonner l’entreprise, il est parti à Xu “fy” Linsen & Lu “Somnus丶M” Yao, alias “Peut-être” leader une équipe, avec certains des plus grands noms chinois de Dota 2.

Bien qu’il ait d’abord connu des débuts difficiles sur le plan commercial, Elephant a fait une solide performance à partir du moment où il a atteint les circuits professionnels. Leur première grande victoire est survenue lorsqu’ils ont remporté la première place aux championnats CDA-FDC en octobre 2020. L’équipe a finalement obtenu l’autorisation pour Zhang « Eurus » Chengjun alias « Paparazi » de rejoindre leur formation en novembre de la même année.

Malgré une bonne forme, l’équipe n’a pas réussi à gravir les échelons lors des saisons 2021. Ils se sont classés à la cinquième place de la division supérieure chinoise lors des saisons 1 et 2, manquant les deux majors. Cependant, la saison 5 d’OGA Dota PIT : la Chine les a vus prendre la deuxième place. Montrer leur liste peut toujours retirer les pièces même après une saison DPC décevante.

Dota royauté chinoise

Le capitaine de l’équipe, fy, est un pilier de la scène DPC chinoise depuis 2012. Sans doute le meilleur joueur Rubick au monde, il a joué avec Vici Gaming jusqu’en 2016, date à laquelle il a rejoint PSG.LGD. Son style de soutien indomptable l’a nommé MVP lors de l’EPICENTER 2018, et il a plus qu’assez d’expérience sur la scène principale à son actif pour mener Elephant à la victoire.

De plus, il n’est pas seul. Des noms comme Maybe/Somnus et Paparazi/Eurus ont également été synonymes du plus haut niveau de Dota chinois.

Somnus a explosé sur la scène sous le tag “Peut-être” en 2013 avec Vici Gaming. Se faire rapidement un nom avec son jeu Leshrac de première classe. (Il est le leader de tous les temps dans les matchs pro avec Leshrac, remportant 38 victoires avec le héros.)

Eurus a commencé sa carrière DPC en 2015 avec Immortal Magneto Gaming, avant de jouer pour Invictus Gaming et Vici Gaming. En 2016, il a été le premier joueur à atteindre 8 000 MMR sur les serveurs chinois, et sa performance au Major de Kuala Lumpur en 2018 l’a vu repartir avec la moyenne de victoires par match la plus élevée à 10,21.

Elephant peut-il gagner TI 10 ?

Aux côtés de Xie “Super” Junhao et Offlaner Zhou “Yang” Haiyang, il y a beaucoup d’expériences variées dans la liste pour que l’équipe ramène l’Aegis en Chine. Super a du temps de jeu à son actif depuis 2011, et il a également mis la casquette d’entraîneur pour Royal Never Give Up en 2019. Tandis que Yang a fait ses armes en jouant pour Vici Gaming Reborn lors de leur brillante course 2016 au Manille Major.

Mais même avec de l’expérience et de la persévérance, Elephant devra tout mettre en œuvre pour faire tomber de grands noms comme ses compatriotes chinois PSG.LGD. Ils devront également affronter les superstars de CIS & NA face à Virtus.Pro et Evil Geniuses. Bien que cette année ne soit peut-être pas leur année, ils sont toujours une équipe à surveiller à Bucarest.

Images vedettes : @ElephantDota2