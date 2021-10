Aperçu de l’équipe TI 10 – Thunder Predator

Thunder Predator a prouvé son potentiel de wild card, mais l’équipe SA a un deck difficile à battre.

Les choses se sont intensifiées sur la scène sud-africaine au cours des deux dernières années. Une équipe qui s’est fait un nom dans la région est l’équipe péruvienne, Thunder Predator.

Formée à l’origine en 2016 et jouant sous les bannières Thunder Awaken, l’équipe a obtenu un parrainage de la marque de PC de jeu Predator d’Acer et a commencé à arborer ses nouveaux drapeaux en tant que Thunder Predator en 2018.

La route vers TI 10

Mais c’était 2020 et le pic de la pandémie qui a vraiment vu l’équipe prendre son envol. Ils ont pris la 2e place à ESL One Thailand 2020: Americas, puis ont enchaîné avec plusieurs victoires en tournoi en ligne.

Le nouveau format de la saison DPC en 2021 les a vus se battre dans la division supérieure de la région sud-américaine lors de la saison 1. Ils ont pris la 2e place, se qualifiant directement pour la phase de groupes du ONE Esports Singapore Major.

Image : One Esports

L’équipe a réussi à traverser les Round Robins jusqu’aux Playoffs, tombant dans le Lower Bracket après avoir affronté Secret le Jour 1. Pourtant, TP a réussi à tenir le coup jusqu’au Round 3 du Lower Bracket. Finalement, tombant à Invictus Gaming pour prendre la 5-6e place du tournoi.

La saison 2 du DPC a vu l’équipe faire face à des chances plus difficiles à domicile. Beastcoast et No Ping Esports les ont écartés de leur chance de briller au WePlay Animajor. Ils ont terminé la deuxième saison du DPC de SA 3e au classement. Pourtant, la finition leur a donné suffisamment de points DPC pour se garantir une invitation à TI 10.

La liste TI de Thunder Predator

2021 a également révélé une nouvelle liste pour Thunder Predator; avec Frank “Frank” Arias et le capitaine de l’équipe Joel Mori “MoOz” Ozambela rejoignant l’équipe.

MoOz a fait ses armes sur la scène sud-africaine, commençant à l’origine avec Gorillaz-Pride en 2017, ainsi qu’entrainant et jouant avec la côte des bêtes au cours de leur saison en ligne 2020.

Romel “Mjz” Quinteros a joué pour Gorrillaz-Pride lors de leur saison 2018. Puis rejoindre Infamous.Young et gravir les échelons jusqu’à l’équipe principale de l’organisation début 2019, avant de finalement s’installer avec TP en juillet de la même année.

La gamme de base de Thunder Predator apporte beaucoup d’agressivité et de style sur le terrain. La signature de Frank, Batrider, a prouvé plus d’une fois qu’il était une force avec laquelle il fallait compter. Alors que Leonardo “LeoStyle-” Sifuentes a montré qu’il avait les atouts en tant que l’un des meilleurs joueurs solo de SA. Lui et le porteur de position 1 de TP, Alonso “Mnz” León, font partie de la scène sud-américaine de Dota 2 depuis 2015. Mnz a joué pour Team Unknown lors de leur passage au Frankfurt Major en 2015. Et dans le passé, LeoStyle – a joué avec d’autres poids lourds régionaux comme Infamous et EgoBoys.

Thunder Predator peut-il gagner The International 10 ?

Bien que rien ne soit impossible dans un TI, la vérité est que TP a une rude concurrence à affronter s’il veut mettre la main sur l’Aegis of the Immortals et sa part du prize pool de 40 millions de dollars.

Bien qu’ils aient fait leurs preuves parmi les meilleurs de la région sud-américaine, l’incarnation actuelle de leur équipe est largement non testée sur la scène internationale.

Cependant, il y a encore beaucoup d’incertitude concernant les alignements de plusieurs équipes grâce aux problèmes persistants causés par la pandémie. Avec des doubles vainqueurs OG jouant sans Ceb dans le hors-champ, et des joueurs d’Aster et d’Invictus Gaming testés positifs pour Covid-19, Thunder Predator pourrait ne pas faire face à tout ce que ce TI allait leur lancer à l’origine.

Il ne reste que quelques jours avant le coup d’envoi des matchs à Bucarest. Bien que nous puissions nous attendre à ce que le stade soit beaucoup plus calme que d’habitude, nous pourrons toujours capter toute l’excitation et l’action sur nos écrans.

N’oubliez pas de rester à l’écoute d’ESTNN car nous vous présentons tous les faits saillants et les nouvelles du premier événement de Dota 2.