Aperçu de l’Euro 2020 de BPW : Groupes C et D

Bonjour à tous, je voudrais vous souhaiter la bienvenue formellement à notre couverture du tournoi UEFA Euro 2020. Ici, au podcast, nous vous apporterons l’un des plus gros efforts que nous ayons déployés pour un tournoi international avec des récapitulatifs quotidiens, des faits saillants, des aperçus des matchs à venir et des idées des correspondants de l’équipe.

Mais, pour commencer, nous avons des aperçus pour chaque groupe.

Tout d’abord, voici ce que vous entendrez sur notre podcast couvrant le groupe C :

Voici les équipes en lice dans le groupe C des Euros 2020 :

– Autriche : l’équipe qui compte le plus de joueurs de Bundesliga se battra dans un groupe difficile, mais les Burschen ont plus de chances que la plupart de se qualifier

– Pays-Bas : après avoir raté les deux derniers tournois majeurs, les Oranje sont de retour et cherchent à reconquérir leur place au sommet du football européen

– Macédoine du Nord : c’est le premier tournoi majeur pour les Risovi et ils espèrent en sortir avec plus qu’un simple trophée de participation

– Ukraine : l’une des équipes les plus sous-estimées de ce tournoi, les Jaune-Bleu espèrent pouvoir réaliser un parcours surprise lors des huitièmes de finale