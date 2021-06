Aperçu de l’EURO 2020 : France vs Allemagne

Cet article vous est acheté par l’équipe d’experts en football de Dream Island. Dream Island est une plate-forme gratifiante avec un jeu de prédiction d’euros récemment lancé.

La France et l’Allemagne débutent mardi leur campagne EURO2020 dans l’un des matchs les plus marquants de la phase de groupes.

Beaucoup ont les Bleus comme favoris du tournoi, ce qui n’est guère surprenant compte tenu du talent qu’ils ont au sein de l’équipe. Les hommes de Didier Deschamps ont un groupe difficile à sortir avec l’Allemagne et le Portugal, actuel tenant du titre, cherchant à aller jusqu’en finale.

La France devrait s’aligner dans son système 4-3-1-2-, similaire au style qui lui a valu la Coupe du monde en 2018.

Le gardien de Tottenham Hugo Lloris sera le capitaine de l’équipe avec Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Raphael Varane et Prenel Kimpembe, qui a connu une belle saison avec le PSG, qui devrait s’aligner à l’arrière.

Au milieu de terrain, la star de Man Utd, Paul Pogba, fournira l’entraînement offensif tandis que le héros de la Ligue des champions N’Golo Kante fournira une couverture (et sera généralement partout dans le parc). Corentin Tolisso devrait commencer au milieu de terrain après avoir impressionné lors d’une récente course dans l’équipe.

En attaque, Antoine Griezmann opérera dans l’écart entre le milieu de terrain et le probable duo de Kylian Mbappe et Karim Benzema. L’attaquant du Real Madrid Benzema revient au service international après des années dans le désert. Il s’est légèrement blessé lors d’un match amical contre la Bulgarie, mais devrait s’en débarrasser avant le match de mardi.

L’Allemagne cherchera à avoir un tournoi solide compte tenu de sa mauvaise forme récente lors des finales majeures. L’entraîneur Joachim Low a changé son système pour une formation 3-4-3 alors que son équipe cherche à sortir de la phase de groupes après avoir échoué lors de la Coupe du monde en Russie en 2018.

Dans le but, Manuel Neuer continue d’être l’un des meilleurs et sera derrière une défense attendue de Matthias Ginter, Mats Hummels et Antonio Rudiger. Le trio a tous connu des saisons impressionnantes avec leur club – le Borussia Mönchengladbach, le Borussia Dortmund et Chelsea respectivement.

Joshua Kimmich sera sur le côté droit où il fournira les centres dans la surface française. Sur le flanc opposé se trouvera très probablement Robin Gosens de l’Atalanta. Toni Kroos et Ilkay Gundogan de Man City occuperont le milieu de terrain central, qui ont tous deux connu des saisons réussies avec leurs clubs.

De retour sur la scène internationale, Thomas Muller a inscrit 19 buts au cours des deux dernières saisons de Bundesliga. Il devrait commencer au centre d’un trio, qui comprend Kai Havertz et Serge Gnabry. Les trois premiers devraient changer de camp entre eux tout au long du match.

Les deux équipes regorgent de talent et la France a les attaquants de Mbappe et Griezmann pour causer des dégâts à l’Allemand. Griezmann a remporté le Soulier d’or aux Euros 2016 et a marqué un doublé lors de la victoire 2-1 contre les Allemands en Ligue des Nations en octobre 2018.

Cependant, un départ rapide des Allemands donnera à la France une tâche ardue. L’équipe de Low n’est pas étrangère aux premiers buts, ayant marqué dans les 25 premières minutes de chacune de leurs six dernières victoires.

Selon Dream Island, les deux camps devraient être très prudents mais la France devrait très probablement rester invaincue dans le Groupe de la mort.

Ile de rêve est une plate-forme de jeu en ligne enrichissante avec une équipe d’analyse de football professionnelle en place pour prédire et produire des commentaires en cours sur les matchs à venir.

Prédiction des résultats du match : La France à gagner

L’Escadron de France : les Gardiens: Hugo Lloris, Steve Mandanda, Mike Maignan Défenseurs : Lucas Digne, Léo Dubois, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Jules Koundé, Clément Lenglet, Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Kurt Zouma Milieu de terrain : N’Golo Kanté, Thomas Lemar, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Moussa Sissoko, Corentin Tolisso En avant : Wissam Ben Yedder, Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembele, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Marcus Thuram

L’équipe allemande : Gardiens de but: Bernd Leno, Manuel Neuer, Kevin Trapp Défenseurs: Matthias Ginter, Robin Gosens, Christian Gunter, Marcel Halstenberg, Mats Hummels, Lukas Klostermann, Robin Koch, Antonio Rudiger, Niklas Sule Milieu de terrain: Emre Can, Leon Goretzka, Ilkay Gundogan, Kai Havertz, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Florian Neuhaus Avant: Serge Gnabry, Thomas Muller, Jamal Musiala, Timo Werner, Leroy Sane, Kevin Kolland

En savoir plus sur l’application Sport360