Aperçu de l’évasion – Modifications de Storm Point, Ash, Wattson, d’armes et d’évolution

Storm Point est la plus grande carte d’Apex Legends à ce jour – un vaste terrain de jeu tropical composé de forêts denses et de plages dorées. Il est 15 % plus grand que World’s Edge et est construit si verticalement que le point explorable le plus élevé atteint l’altitude à laquelle le vaisseau a volé dans les cartes précédentes.

Cela semble beaucoup, mais vous pouvez vous déplacer dans le véhicule Trident, qui peut également faire office de jetski, vous permettant de longer les bords de la carte à travers l’eau pour des rotations rapides. Mais ce n’est pas le seul moyen de se déplacer. Plutôt que d’être jonchée de ballons redéployés, cette carte a quelque chose de nouveau : des canons à gravité. Sautez à l’intérieur et ils vous projettent à travers le paysage. En volant dans les airs, vous pouvez modifier votre trajectoire, tirer avec vos armes et même utiliser des capacités.

Au cours d’un match, nous nous faisons renverser près de l’un de ces canons et parvenons à ramper à l’intérieur, nous tirant sur la carte pour une réanimation rapide et sûre. Ils ajoutent plus de dynamisme et de considérations tactiques à un jeu de tir déjà stratégique.

Vous devrez également faire face à des rôdeurs – des prédateurs de l’IA qui traquent le champ de bataille, à la recherche de quelqu’un à grignoter – et des nids d’araignées mortelles. Vous pouvez cultiver ces créatures IA pour des ressources et des charges de dégâts evo, mais elles ajoutent également une couche d’imprévisibilité aux échanges de tirs. Dans un match, nous essayons de soigner un coéquipier qui a été abattu tout en combattant une équipe ennemie. Il y a un grognement – ​​le bruit indubitable d’un rôdeur qui est sur le point de bondir – et nous tirons les jets de Valkyrie pour voler dans les airs, évitant de justesse la mort. On ne peut pas en dire autant de notre ami, qui est immédiatement assassiné avant que nous ayons une chance de les ranimer.

C’est passionnant de penser aux possibilités qu’apportent les ennemis de l’IA à la bataille royale. Bien sûr, vous pouvez délibérément tirer sur des œufs d’araignées pour exploiter leurs ressources, mais vous pouvez tout aussi bien faire apparaître un groupe d’œufs au-dessus d’une équipe ennemie et regarder la panique éclater dans leurs rangs alors qu’une douzaine d’araignées les entourent soudainement.

Bien que Storm Point semble un peu écrasant au début, c’est une carte conçue pour être apprise au fil des mois, et vous aurez la chance de le faire car ce sera la carte classée du 2 novembre au 21 décembre.

Chacun de ses 17 points d’intérêt est stratifié et complexe, et il y a beaucoup d’emplacements non nommés nichés entre ces zones chaudes. Il y a tellement d’angles et de lignes de vue intéressants, et les batailles sont rarement reléguées au sol.

Bien que la carte soit sans aucun doute massive, elle est segmentée par des montagnes infranchissables, la décomposant en zones plus gérables. Les canons à gravité contrôlent également les rotations plus que les ballons redéployés, ce qui réduit la frustration des tiers à tous les niveaux.

Une fois que vous êtes habitué à Storm Point, Respawn prévoit de changer les choses à nouveau. Le développeur dit que cette carte « évoluera pour les années à venir » avec des mises à jour régulières. Ne vous attendez pas à ce que les titans de Titanfall fassent leur apparition, cependant. Respawn dit qu’il a essayé plusieurs fois de les faire fonctionner dans Apex Legends, mais qu’il n’a pas trouvé de solution pour équilibrer les problèmes. Cela n’exclura pas complètement les titans, mais cela semble peu probable à ce stade. Pour l’instant, vous devrez vous contenter d’Ash.