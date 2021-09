Aperçu de l’UFC 266 : le conflit Nick Diaz et la création de Volkanovski contre Ortega

En direct de Spotify Greenroom, Ariel, Chuck et Petesy vous préparent pour l’UFC 266 de samedi alors que les combattants montent sur la balance, discutant du rôle de The Ultimate Fighter dans Alexander Volkanovski combattant Brian Ortega pour le titre poids plume (23:17), le malaise entourant le retour de Nick Diaz dans la cage après une mise à pied de six ans (37:30), si Lauren Murphy a une chance contre la dominante Valentina Shevchenko (1:14:25), et plus encore.

N’oubliez pas, les gars seront en direct sur Spotify Greenroom IMMÉDIATEMENT après l’UFC 266 pour récapituler les combats et prendre vos appels !

Hôtes : Ariel Helwani, Chuck Mindenhall, Petesy Carroll

Producteur : Troy Farkas

S’abonner: Spotify