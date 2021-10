Aperçu de l’UFC 267 : le voyage improbable de Jan, Yan v. Sandhagen, les mésaventures de l’échelle de Khamzat, et plus

Photo de Chris Unger/Zuffa LLC

Ariel, Chuck et Petesy plongent dans tout l’UFC 267, y compris l’incroyable histoire derrière le combat préliminaire en vedette

En direct de Spotify Greenroom, Ariel, Chuck et Petesy plongent dans tout l’UFC 267, à commencer par les problèmes de Khamzat Chimaev avec les balances ce matin. Ensuite, 3PAC se lance dans un affrontement improbable pour le titre entre Jan Blachowicz et Glover Teixeira (13:07), Petr Yan contre Cory Sandhagen pour la ceinture intérimaire des poids coq (28:42), le train de battage Islam Makhachev et l’incroyable histoire derrière le combat préliminaire en vedette. Et bien sûr, les appels des fans (1:00:57).

Hôtes : Ariel Helwani, Chuck Mindenhall, Petesy Carroll

Producteur : Troy Farkas

