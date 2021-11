Aperçu de l’UFC 268: Usman poursuit l’histoire, Gaethje contre Chandler, Thug Rose

En direct de Spotify Greenroom pour l’émission de pesée UFC 268, Ariel, Chuck et Petesy discutent de toutes les plus grandes histoires entourant la carte massive de samedi soir au Madison Square Garden. Les gars parlent de la rivalité passionnée entre Kamaru Usman et Colby Covington, les chances de Rose Namajunas de défendre son titre contre Zhang Weili, le feu d’artifice attendu entre Justin Gaethje et Michael Chandler, et les débuts de Ian Garry à l’UFC. De plus, des appels de fans sur les prochaines stars de l’UFC, des cotes de paris douteuses pour l’UFC 268, la psychologie du combat et bien plus encore.

Prochaine émission : samedi 6 novembre, immédiatement après la fin de l’UFC 268. Téléchargez l’application Spotify Greenroom AUJOURD’HUI pour ne rien manquer.

Hôtes : Ariel Helwani, Chuck Mindenhall, Petesy Carroll

Producteur : Troy Farkas

