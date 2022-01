Aperçu de Manchester United contre Wolverhampton Wanderers: Ralf Rangnick espère des victoires consécutives – Man United News And Transfer News

Manchester United affrontera Wolverhampton Wanderers ce soir à Old Trafford. Les Red Devils viennent de remporter une confortable victoire 3-1 contre Burnley vendredi dernier.

Les résultats du week-end ont profité à United, Chelsea, Liverpool et Arsenal perdant des points. Une victoire aujourd’hui les porterait à 34 points, un seul en dehors des quatre premiers – avec un match en moins.

United affronte une équipe des Wolves déterminée, qui s’est révélée extrêmement difficile à battre cette saison.

Bruno Lage a rendu son équipe solide défensivement et bien organisée.

Lors de leurs sept derniers matchs, ils ont encaissé deux buts – un penalty douteux contre Manchester City et un but dans le temps additionnel contre Liverpool.

Les loups ont eu du mal à marquer des buts, ce qui les laisse souvent tomber dans les matchs importants. Le talisman Raul Jimenez a sous-performé jusqu’à présent cette saison, ne marquant que trois fois.

Cependant, ils ont été l’équipe bogey de United au cours des dernières années, et les hommes de Ralf Rangnick devront être à leur meilleur pour gagner aujourd’hui.

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, Rangnick a expliqué le style de jeu de son adversaire : « Très compact en contre-attaque, très difficile à dominer. Et encore une fois, il s’agit de trouver les bons endroits, les bons espaces, de prendre les bonnes décisions, de jouer le ballon dans les zones dangereuses sans être vulnérable en contre-attaque.

« C’est, contre les Wolves, l’une des choses les plus importantes. »

🗣 Rangnick on Wolves : « Une autre équipe compliquée à jouer. Dans la plupart des cas, ils jouent avec un arrière trois ou un arrière cinq. Très compact sur la contre-attaque, très difficile à surpasser. » [MU] – UtdDistrict (@UtdDistrict) 3 janvier 2022

Lors de leur précédente rencontre au stade Molineux, United a remporté une victoire étroite 1-0 que beaucoup considéraient comme une chance.

NOUVELLES DE L’ÉQUIPE

Bruno Fernandes est de retour dans l’équipe de United suite à sa suspension. Comme mentionné dans nos onze prédits, il devrait revenir dans l’équipe.

Harry Maguire et Victor Lindelof ne se sont pas rendus au Lowry Hotel. Le capitaine de United serait blessé et sera mis à l’écart pour une durée indéterminée.

Lindelof a raté le match précédent en raison de COVID mais pourrait être disponible s’il est testé négatif aujourd’hui. Avec Eric Bailly souffrant d’une tension aux ischio-jambiers lors du dernier match, Phil Jones pourrait être en lice pour faire son premier départ en deux ans.

On pense que Rangnick tardera à se prononcer sur le partenaire central de Raphaël Varane pour le match contre les Wolves #mulive [@lauriewhitwell] – utdreport (@utdreport) 3 janvier 2022

Anthony Martial serait absent au milieu de son envie de déménager ailleurs.

Pour les loups, Pedro Neto et Johny se remettent de leurs blessures à long terme et restent dans la salle de traitement aux côtés de Willy Boly, Hwang Hee-chan et Yerson Mosquera.

Rayan Ait-Nouri devrait être absent avec un problème à l’aine.