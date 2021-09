Aperçu de Manchester United vs Aston Villa Premier League – Man United News And Transfer News

in

Manchester United accueille Aston Villa à Old Trafford demain midi, les deux équipes cherchant à poursuivre leurs débuts de saison positifs.

Le match sera joué plus tôt à 12h30 en raison d’un concert qui aura lieu au terrain de cricket voisin plus tard dans la soirée.

En conséquence, le match ne sera pas diffusé en direct au Royaume-Uni, l’affrontement en tête du classement entre Manchester City et Chelsea ayant lieu en même temps.

Former

United entre dans ce match à la suite d’une forme de championnat encourageante, se retrouvant à égalité de points en tête du classement avec Chelsea et Liverpool avec 13 points.

Avec des victoires respectives de 5-1 et 4-1 contre Leeds et Newcastle, les Red Devils ont également enregistré des victoires impressionnantes à l’extérieur contre les Wolves et West Ham, avec leurs seuls points perdus jusqu’à présent à Saint Mary’s contre Southampton.

Cependant, tout n’a pas été une bonne nouvelle car leur forme de coupe a été désastreuse jusqu’à présent, perdant 2-1 contre les ménés suisses BSC Young Boys en Ligue des champions et 1-0 contre West Ham en coupe de la ligue.

Aston Villa s’est bien remis d’une journée d’ouverture cauchemardesque qui les a menés 3-0 face au nouveau promu Watford en 67 minutes.

Des victoires sur Newcastle et Everton et un match nul avec Brentford les ont vus se hisser à la dixième place avec sept points alors que l’équipe new-look de Dean Smith commence à prendre forme.

Une défaite 3-0 à l’extérieur contre Chelsea était en partie à prévoir et les méchants ont fait une bien meilleure performance contre eux en coupe de la ligue, perdant finalement aux tirs au but.

Nouvelles de l’équipe

United sera privé de Marcus Rashford alors qu’il poursuit sa convalescence après une opération à l’épaule et Amad Diallo et Edinson Cavani sont également incertains.

Ole Gunnar Solskjaer apportera probablement 11 changements par rapport à l’équipe qui a perdu contre West Ham, avec Harry Maguire, Paul Pogba et Cristiano Ronaldo susceptibles de figurer.

Aston Villa sera sans Axel Tuanzebe qui est prêté par United, Morgan Sanson et Trezeguet étant également susceptibles de manquer.

L’ailier Leon Bailly est également un doute majeur après avoir subi une blessure au quad lors de la victoire 3-0 sur Everton, mais le milieu de terrain clé John McGinn a réussi un test de condition physique.

Prédiction

United devrait avoir trop de qualité pour ses adversaires de Birmingham et a semblé scintillant en jouant à Old Trafford ce trimestre. Attendez-vous à des objectifs. United 3-1 Aston Villa.