Aperçu de Manchester United vs Manchester City Premier League – Man United News And Transfer News

Manchester United accueille ses rivaux acharnés de Manchester City à Old Trafford, sachant qu’ils doivent jouer pour les supporters locaux.

Le match se jouera samedi à 12h30 et sera diffusé en direct sur Sky Sports au Royaume-Uni.

Une victoire pourrait voir United égaliser les points avec ses rivaux de la ville et alléger la pression croissante sur Ole Gunnar Solskjaer.

Former

United n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches de Premier League, subissant des coups embarrassants contre Leicester et Liverpool et s’inclinant face à une équipe d’Aston Villa qui a depuis perdu ses quatre derniers matchs.

Le problème majeur a été la fuite de buts, United ayant concédé plus de buts au mois d’octobre que Chelsea, Liverpool et City n’en ont concédé en championnat toute la saison.

Une victoire 3-0 contre Tottenham a apporté un répit momentané à Solskjaer, mais une autre performance aléatoire en Ligue des champions et une grosse perte ici pourraient être la fin pour le Norvégien.

Jusqu’à présent, City a remporté six victoires sur ses 10 matchs de Premier League et quand ils sont sur la chanson, il n’y a personne de mieux, mais ils ont fait preuve d’incohérence ce trimestre.

Les défaites contre Tottenham et Crystal Palace en championnat et West Ham et le PSG en Coupe EFL et en Ligue des champions montrent respectivement qu’ils ne sont pas imbattables.

Solskjaer a un bilan très respectable contre Pep Guardiola, remportant quatre de ses huit rencontres avec l’Espagnol et n’ayant pas perdu un seul derby de Premier League Manchester au cours des deux dernières saisons tout en en remportant trois.

Nouvelles de l’équipe

United sera privé de l’influent défenseur Raphael Varane car il s’est blessé aux ischio-jambiers contre l’Atalanta et sera absent pendant un mois.

Paul Pogba sera également absent car il purgera le deuxième d’une suspension de trois matches pour le carton rouge qu’il a reçu contre Liverpool.

Cependant, Victor Lindelof a été remis en forme, ce qui signifie que les fans pourraient voir les trois derniers, mis en œuvre avec plus ou moins de succès au cours des deux derniers matchs, être à nouveau utilisés.

Voici comment United pourrait s’aligner ce jour-là.

En revanche, City sera privé de Ferran Torres, absent pour blessure au pied, et d’Aymeric Laporte, suspendu suite à un carton rouge lors de son dernier match.

Kyle Walker a été remplacé lors de leur victoire en milieu de semaine en Ligue des champions contre le Club de Bruges, Guardiola a déclaré qu’ils examineraient la blessure avant l’action du week-end.

Prédiction

Le record impressionnant de Solskjaer contre Guardiola et le manque d’attaquants de City devraient donner l’avantage à United, mais la façon dont ils jouent à la minute où il est très difficile de prédire une victoire de United. Ville unie 1-3