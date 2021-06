Aperçu de Prime Day: la gueule de bois économique de la pandémie augmente les enjeux pour le grand événement d’Amazon

Le Prime Day est presque là. En fait, c’est deux jours. Mais qui compte ? Eh bien, Amazon l’est certainement. Prévu pour 21 et 22 juin, l’événement de vente annuel est suivi de près par de nombreux membres Prime avides de bonnes affaires.

Surmonter un débuts ternes en 2015 et une panne en ligne en 2018, Prime Day est devenu l’un des événements annuels les plus importants pour l’entreprise, créant effectivement une deuxième saison de pointe, six mois après la ruée vers les achats des Fêtes.

Pour donner une idée de l’échelle, Amazon affirme que les clients ont économisé 1,4 milliard de dollars lors du Prime Day l’année dernière, lorsque l’événement a été reporté à octobre en raison de la pandémie de COVID-19. Il avait déjà eu lieu en juillet. Cette année, l’impact persistant de la pandémie complique à la fois Prime Day et fait monter les enchères.

Dans cet épisode de Jour 2, le podcast de . sur tout ce qui concerne Amazon, nous allons dans les coulisses de Prime Day avec deux vétérans du commerce électronique :

Notre collaborateur podcast, Jason Boyce, ancien tiers vendeur du Top 200, fondateur de Avenue7Media et co-auteur de La jungle amazonienne.

Andrea Leigh, vice-président de la stratégie et des idées chez Idéoclick, une société de technologie et de services de commerce électronique basée à Seattle qui travaille avec des fournisseurs pour les ventes au détail de première partie d’Amazon et des vendeurs tiers. Leigh a été directeur général d’Amazon et leader de la catégorie commerce de détail pendant près de 10 ans.

Prime Day est important pour les activités d’Amazon pour plusieurs raisons, a déclaré Leigh.

1) Les marques boostent leur publicité sur Amazon pour promouvoir leurs produits avant, pendant et après la vente. La concurrence accrue pour les mots clés entraîne une augmentation des dépenses et du CPC (coût par clic) pour la publicité.

Andrea Leigh, vice-présidente de la stratégie et des idées chez Ideoclick, et ancienne directrice générale d’Amazon.

“Nous ajustons généralement les budgets des fabricants d’environ 50% pour cette période, et cela représente beaucoup de revenus publicitaires pour Amazon”, a déclaré Leigh.

2) Le Prime Day est particulièrement important cette année, car les détaillants en ligne ont du mal à égaler ou à dépasser ce qu’ils ont vendu au plus fort de la pandémie.

« Les chiffres de croissance d’une année sur l’autre pour les fournisseurs et pour Amazon ne sont pas bons en ce moment, car à cette époque l’année dernière a été un si grand boom du commerce électronique. Ils sont en mesure d’utiliser l’événement de vente pour amener une partie des vendeurs et de la communauté des vendeurs à aider à financer ce changement de comportement des consommateurs et à renforcer certains de ces chiffres de croissance.

3) Amazon semble être assis sur une grande quantité d’inventaire dans ses entrepôts, encombrant le système pour les fournisseurs et les détaillants tiers. L’élimination des stocks peut être l’une des raisons pour lesquelles Amazon a avancé l’événement au deuxième trimestre, a déclaré Leigh.

“Nous suivons toutes les données de vente de nos clients et les données de volume de commandes d’achat, et je pense qu’Amazon est en surstock, beaucoup de temps”, a déclaré Leigh. « Les données des bons de commande commencent généralement à augmenter avant le Prime Day, et elles sont en baisse depuis quelques semaines. Je pense que leurs systèmes sont sur-commandés.

« Il faudrait avoir une boule de cristal pour savoir combien de personnes allaient faire leurs achats en ligne en mars de cette année. Je pense donc qu’ils ont sur-commandé, et je pense qu’ils sont assis sur beaucoup d’inventaire en ce moment.

Une autre ride cette année : les défis persistants de la chaîne d’approvisionnement et les retards de fabrication dans l’économie mondiale, également dus à la pandémie.

“Pour les consommateurs, cela signifie que les offres vont être un peu plus axées sur ce qui est disponible par rapport à l’offre” titre “”, a déclaré Leigh. « Mais cela ne veut pas dire que ce ne sont pas de bonnes affaires. Et cela ne signifie pas que ce sont de mauvais produits. Ce n’est peut-être pas le meilleur vendeur, ou peut-être davantage axé sur les produits en stock.

Jason Boyce, Avenue7Media

Qu’on le veuille ou non, a déclaré Boyce, il est essentiel que les vendeurs tiers participent au Prime Day.

“C’est devenu un mal nécessaire, comme tant de choses sur Amazon pour les vendeurs tiers”, a-t-il déclaré. « , … Donc, même si vous ne voulez pas participer à Prime Day, vous devez en quelque sorte le faire maintenant. »

Amazon a ramené une promotion pré-Prime Day pour les petites entreprises, offrant une remise de 10 $ aux clients qui dépensent au moins 10 $ auprès de petites entreprises sur Amazon entre le 7 et le 20 juin. Plus de 2,5 millions de membres Prime ont participé à la promotion cette année au cours des premières 24 heures, selon la société.

Les ventes de Prime Day par des vendeurs tiers se sont élevées à plus de 3,5 milliards de dollars l’année dernière, en hausse de 60% en glissement annuel, a déclaré Amazon.

L’événement de cette année intervient à un moment où le contrôle antitrust des programmes d’Amazon pour les vendeurs tiers augmente. Amazon a apporté Kristen Bell et d’autres sponsors célèbres pour promouvoir les avantages de Prime Day pour les petites entreprises cette année.

À bien des égards, les problèmes entourant Prime Day sont une fenêtre sur l’état plus large des activités de vente au détail d’Amazon. Également référencé dans la discussion :

