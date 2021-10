Aperçu de Reliance Q2FY22 : croissance du commerce de détail pour générer des bénéfices, l’EBITDA pourrait augmenter de 25 % ; RIL stock yeux Rs 3000

Les analystes s’attendent à ce que Reliance continue sur sa lancée du trimestre précédent au deuxième trimestre de l’exercice en cours.

Reliance Industries Ltd (RIL) de Mukesh Ambani devrait afficher une forte croissance de son bénéfice net grâce à une hausse de l’EBITDA au cours du trimestre juillet-septembre de l’EX22. Les analystes s’attendent à ce que Reliance continue sur sa lancée du trimestre précédent au deuxième trimestre de l’exercice en cours. Le conglomérat pétrole-télécom a récemment annoncé plusieurs acquisitions par l’intermédiaire de filiales, telles qu’une participation de 100 % dans une cellule solaire basée en Norvège ; le fabricant de panneaux et de silicium polycristallin REC Solar Holdings pour 771 millions de dollars ; et 25 millions d’euros (USD29 millions) de participation dans la société allemande NexWafe GmbH. Sur le front des performances boursières, le cours de l’action RIL a grimpé de près de 10 % au cours du dernier mois, de 38 % en six mois et de plus de 32 % au cours de l’année jusqu’à présent.

Résultats du RIL Q2F22 vendredi: estimations de courtage

Titres HDFC Actions institutionnelles

HDFC Securities Institutional Equities s’attend à ce que l’EBITDA consolidé de RIL augmente de 14% séquentiellement à Rs 266 milliards. L’EBITDA pétrole-produits chimiques (O2C)/tonne de brut traité devrait augmenter de 22 % séquentiellement, en raison de l’amélioration des fissures de gaz et de pétrole de 28 % en glissement annuel et des marges pétchem stables. Nous nous attendons à ce que l’EBITDA augmente de 25% en glissement annuel pour atteindre 24,8 milliards de roupies pour son segment de vente au détail.

Centrum Recherche Institutionnelle

Centrum Institutional Research reste optimiste quant aux perspectives de rentabilité de RIL à court terme, ses estimations suggérant un TCAC de 20 % du BPA en tête de l’exercice 21-23E, tiré par un TCAC de 18,6 % de l’EBITDA, une augmentation des autres revenus et une baisse des intérêts frais. Le changement soutenu du mix des bénéfices en faveur des segments de consommation aide les marges, tandis que les flux de trésorerie sont positivement impactés par la rentabilité plus élevée et les investissements relativement faibles malgré les plans agressifs autour des segments RW.

Ravi Singh, vice-président et chef de la recherche, Share India Securities

La société avait déclaré un bénéfice net après impôts de Rs 13 843 crore au dernier trimestre. À court terme, l’impact sur les résultats financiers trimestriels sera limité, mais cette décision est clairement conforme aux plans annoncés de la société et positive pour la croissance à long terme, les résultats financiers et les rendements pour les actionnaires. On s’attend à ce que la société affiche une solide performance au deuxième trimestre également similaire au trimestre précédent en raison de la reprise de la pétrochimie et de l’entreprise de vente au détail ainsi que d’une croissance soutenue dans le secteur des services numériques. Alors que diverses entreprises reviennent à la normale après la pandémie, la demande intérieure s’est fortement redressée dans toutes les entreprises O2C et est désormais proche du niveau d’avant Covid. Compte tenu de tous les facteurs, on s’attend à ce que le bénéfice net de la société augmente de 8 à 10 % par rapport au trimestre précédent.

Gaurav Garg, responsable de la recherche, CapitalVia Global Research

Reliance Industries Ltd (RIL) devrait afficher d’excellentes performances pour le deuxième trimestre. Nous prévoyons que le revenu total augmentera de 15 % à 10 8281 crores, que l’EBITDA augmentera de 12 % à 14 220 crores Rs et que le bénéfice net augmentera de 13 % à 9 746 crores Rs, séquentiellement.

Aamar Deo Singh, conseiller en chef, Angel One

Reliance Industries devrait afficher des bénéfices décents au deuxième trimestre, grâce à une croissance constante de ses activités de vente au détail et de JIO. Le redressement des marges de raffinage pourrait encore alourdir ses finances.

Stock Talk: l’action RIL vise 3 000 roupies

Ravi Singh, vice-président et chef de la recherche, Share India Securities

Techniquement, tous les indicateurs comme le RSI, le MACD et les MA à long terme affichent quotidiennement une tendance haussière. La confiance pourrait atteindre le niveau de 3000 à court terme.

Aamar Deo Singh, conseiller en chef, Angel One

L’action Reliance a gagné plus de 30 % depuis le dernier trimestre, ce qui montre clairement la confiance et l’intérêt des investisseurs pour l’action. Les perspectives à long terme restent positives. Les creux peuvent être utilisés pour l’accumulation, du point de vue de l’investissement.

