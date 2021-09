Aperçu de Sotchi : la meilleure chance d’Hamilton pour une 100e victoire en F1

Lewis Hamilton a ses meilleures chances de célébrer dimanche une 100e victoire record en Grand Prix, mais le septuple champion du monde de Formule 1 ne peut rien tenir pour acquis au Sochi Autodrom en Russie cette fois-ci.

Mercedes a remporté tous les Grands Prix du circuit du Parc olympique depuis le premier en 2014, le Britannique a triomphé dans quatre des sept et son coéquipier actuel Valtteri Bottas dans deux, y compris l’année dernière.

Les performances passées n’ont pas été le meilleur des indicateurs cette saison, cependant, avec Red Bull et le leader du championnat Max Verstappen, 24 ans la semaine prochaine, poussant plus fort que jamais dans une bataille pour le titre de plus en plus intense.

La tâche de Verstappen est plus difficile cette fois en raison d’une pénalité de trois places sur la grille imposée après que lui et Hamilton soient entrés en collision et se soient retirés lors du Grand Prix d’Italie, les stewards jugeant que le jeune néerlandais était principalement à blâmer.

Hamilton n’a plus gagné depuis son Grand Prix de Grande-Bretagne à domicile à Silverstone en juillet, mais Sotchi pourrait lui apporter cette 100e victoire à la cinquième tentative.

Aucune autre équipe, pas même Ferrari, n’a jamais remporté la même course pendant sept années consécutives, sans parler de huit, mais Mercedes reste favorite.

“Lewis est concentré sur ce dont il a besoin pour les huit prochaines courses”, a déclaré le patron de l’équipe Toto Wolff avant l’avant-dernière course de la station balnéaire de la mer Noire avant que la manche russe ne se déplace à Saint-Pétersbourg pour 2023.

“Quant à Valtteri, il pilote mieux que jamais… il y a une détermination calme au sein de l’équipe en ce moment et la fin d’une saison commerciale, se battre pour les championnats, est exactement ce que nous apprécions le plus.”

Alors que Red Bull n’a jamais été en pole à Sotchi, une position jamais atteinte par les pilotes Mercedes et Ferrari, Verstappen est parti de la première place dans huit des 14 courses jusqu’à présent, dont sept des huit dernières.

Cependant, aucune de ses sept victoires jusqu’à présent en 2021 n’est venue d’en dessous du troisième rang sur la grille.

Le pilote néerlandais, à cinq points d’avance sur Hamilton au classement alors que Red Bull a 18 points de retard sur Mercedes, a terminé deuxième à Sotchi l’an dernier.

Verstappen a déclaré avant le week-end : « Nous avons été plus compétitifs cette année et nous avons un meilleur package pour le moment, il sera donc intéressant de voir à quel point nous pouvons être compétitifs cette année.

« Ce sera bien sûr complètement différent de Monza et il semble qu’il pourrait y avoir de la pluie ce week-end… J’ai vraiment hâte d’y retourner et de voir ce que nous pouvons faire. La pénalité n’est bien sûr pas idéale mais rien n’est perdu, c’est comme ça que je la vois”, a ajouté le pilote Red Bull.

Daniel Ricciardo de McLaren a mené son coéquipier Lando Norris dans un doublé à Monza, mais Sotchi était la seule course non marquante de son équipe de la campagne 2020.

Ils espèrent également que les performances passées ne sont pas un indicateur de la forme actuelle, les deux pilotes étant enthousiasmés par la première victoire de l’équipe depuis 2012 et le premier doublé depuis 2010.

Ferrari, qui combat McLaren pour la troisième place, comptera également de solides points avec Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Faits et statistiques par . :

Grand Prix de Russie à Sotchi Autodrom Round 15 du championnat du monde. Distance au tour : 5,848 km. Distance totale : 309,745 km (53 tours) Pole position 2020 : Lewis Hamilton (Grande-Bretagne) Mercedes une minute 31,304 secondes. Vainqueur 2020 : Valtteri Bottas (Finlande) Record du tour Mercedes Race : Hamilton, 2019 : 1:35,761. Heure de départ de la course : 26 septembre 2021, 1200 GMT/1500 local

GRAND PRIX DE RUSSIE

Mercedes est la seule équipe à avoir gagné en Russie depuis la première course à Sotchi en 2014. La série de sept est un record pour le plus grand nombre de victoires consécutives au même Grand Prix. Hamilton a gagné en 2014, 2015, 2018 et 2019, Nico Rosberg en 2016 et Bottas en 2017 et 2020. Ferrari est la seule équipe autre que Mercedes à avoir débuté en pole en Russie. Ils l’ont fait en 2017 avec Sebastian Vettel et Charles Leclerc en 2019. Mercedes et Ferrari ont remporté 18 des 21 podiums en Russie à ce jour. Les seules exceptions étaient Bottas, troisième en 2014 pour Williams, Sergio Perez troisième pour Force India en 2015 et Max Verstappen pour Red Bull en 2020. Bottas a commencé au premier rang à Sotchi en 2016, a remporté la première victoire de sa carrière en F1. là-bas en 2017 et était en pole en 2018. Il a de nouveau gagné en 2020 avec le meilleur tour. Le tracé se déroule dans le sens des aiguilles d’une montre autour des sites du parc olympique 2014, en partie sur la voie publique. Le Grand Prix de Russie devrait se dérouler sur le circuit Igora Drive de Saint-Pétersbourg à partir de 2023. La recrue Nikita Mazepin, avec Haas, est le seul pilote russe sur la grille de départ actuelle.

VICTOIRES DE COURSE

Hamilton a un record de 99 victoires en carrière, dont 78 avec Mercedes, sur 280 départs. Il est monté 175 fois sur le podium. Le leader du championnat, Max Verstappen, a remporté sept courses jusqu’à présent en 2021, contre quatre pour Hamilton et une pour le Mexicain Sergio Perez de Red Bull, Esteban Ocon d’Alpine et Daniel Ricciardo de McLaren. Ferrari a remporté 238 courses depuis 1950, McLaren 183, Mercedes 119, Williams 114 et Red Bull 72. La victoire de Ricciardo à Monza, sa huitième dans l’élite, était la première de McLaren depuis 2012 et sa 183e en F1.

POSITION DE TÊTE

Hamilton a un record de 101 poles en carrière et a remporté 59 fois la pole. Il a décroché trois poles jusqu’à présent en 2021. Verstappen a été en pole huit fois cette année, tandis que Charles Leclerc de Ferrari a été le plus rapide en qualifications en Azerbaïdjan et à Monaco. Bottas était en pole au Portugal.

CHAMPIONNAT

Verstappen a cinq points d’avance sur Hamilton. Mercedes devance Red Bull de 18 points. George Russell a marqué pour Williams dans trois des quatre dernières courses. L’équipe n’avait pas réussi à marquer un point pendant deux ans auparavant.

JALONS

Hamilton peut devenir le premier pilote de F1 à remporter 100 Grands Prix. Monza a été la première course que Hamilton et Verstappen n’ont pas réussi à terminer cette saison. Le DNF de Hamilton était son premier en 63 départs. La victoire de McLaren à Monza est survenue 170 courses après leur dernière victoire, la deuxième plus longue attente entre les victoires pour un constructeur toujours présent. Le record est détenu par Ligier, qui a disputé 231 courses sans victoire entre 1981 et 1996. McLaren est la seule équipe à ce jour à terminer un-deux en 2021. (Reportage d’Alan Baldwin)