Aperçu de ‘TNF’ des Jets et avenir des géants avec Connor Rogers

JJ ouvre sur un sommet après que les Braves ont confirmé sa prédiction et remporté les World Series (01:03). Il entre ensuite dans la négativité autour des Giants (06h02) et donne un aperçu des Jets-Colts (10h20). Bleacher Report et l’analyste de SNY NFL Connor Rogers discutent de la manie de Mike White et de ce que cela signifie pour Zach Wilson, ainsi que de quelques discussions sur les Giants, les Knicks et les Mets (13h40). Ensuite, il réagit à quelques messages vocaux d’auditeurs et répond à quelques questions triviales (34:05) avant de discuter avec Steve Schirripa, alias Bobby Bacala, à propos de son nouveau livre sur Les Sopranos (54:22). Enfin, JJ termine avec un choix pour Jets-Colts sur Thursday Night Football.

Nous voulons toujours vous entendre! Laissez un message à JJ sur la ligne d’écoute au 917-382-1151.

Suivez JJ sur Spotify Greenroom !

Hôte : John Jastremski

Invités : Connor Rogers et Steve Schirripa

Producteurs : Steve Ceruti et Stefan Anderson

S’abonner: Spotify